***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.02.2023 11:39
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ülkemizde yaşanan deprem felaketi neticesinde 06.02.2023 tarihinde durdurulan üretimimize 14.02.2023 (Bugün) tarihi itibariyle kademeli olarak yeniden başlanmıştır.
Depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113073
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
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|Açılış
|: 4.930
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En Düşük
1.121,89
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 0,00
|
|AGYO
|4,23
|23.547.807
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 0,00
|
|AGYO
|4,23
|23.547.807
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8436
|18,8483
|% 0,05
|
|Euro
|20,2766
|20,2840
|% 0,40
|
|Sterlin
|22,9342
|23,0492
|% 0,59
|
|Frank
|20,4357
|20,5588
|% 0,12
|
|Riyal
|5,0080
|5,0331
|% 0,03
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-0,15
|
|Altın Gr.
|1.126
|1.126
|2,60
|
|Cumhuriyet
|7.594
|7.708
|2,00
|
|Tam
|7.635
|7.685
|5,00
|
|Yarım
|3.730
|3.760
|2,00
|
|Çeyrek
|1.865
|1.880
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,69
|21,71
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|13,16
|13,18
|-0,14
|
|B. Petrol
|85,56
|85,56
|-1,05
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