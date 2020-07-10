***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN BAŞVURU SONUCUYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.04.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 99.000.000Mevcut Sermaye (TL) 13.221.450,25Ulaşılacak Sermaye (TL) 26.442.900,5Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 1.317.500 1.317.500,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMEGA00029 NâmaB Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 11.903.950,25 11.903.950,250 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 13.221.450,25 13.221.450,250 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların, 3 (üç) iş günü içerisinde, tam ve nakden EDA ÖZHAN tarafından satın alınacağı taahhüt edilmiştir.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 22.04.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 09.07.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 99.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.221.450,25 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı ve %100 oranında olmak üzere 13.221.450,25 TL artışla 26.442.900,50 TL 'ye yükseltilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.07.2020 tarih ve 41/847 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.Arttırılacak sermayeyi temsilen tüm payların satılması sonrasında,sermaye artırımı sonrasında oluşacak 0,50 TL tutarındaki küsüratın düzeltilmesi kapsamında,Şirket ortağı Eda ÖZHAN 0,50 TL'nin şahsına ait paylardan düşülmesini kabul etmekte ve bu kapsamda 0,50 TL'lik pay hakkında feragat etmektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859118BIST