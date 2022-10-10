***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.10.2022 13:47
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 9573615.77 TRY 7,66 VAR İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 115426384.23 TRY 92,34 YOK İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069739
BIST
15:283.591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 23,28
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
15:2818,5879
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0281
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
15:2818,0675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0342
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
15:281.001,59
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -12,94
|Açılış
|: 1.001,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler15:26
|CRFSA
|44,32
|85.094.294
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|ULUUN
|31,60
|341.802.495
|% 9,95
|
|RTALB
|8,62
|116.632.083
|% 9,95
|
|TRCAS
|19,11
|143.783.761
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.285
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.478.296
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,69
|131.918.124
|% -6,20
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|85,85
|4.456.813.385
|% 1,96
|
|EKGYO
|4,34
|1.910.734.622
|% 0,93
|
|SASA
|86,00
|1.852.153.922
|% -1,21
|
|SISE
|30,26
|1.730.952.782
|% 1,68
|
|ASELS
|32,12
|1.598.378.346
|% 2,03
|
|EKGYO
|4,34
|1.910.734.622
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,71
|234.792.789
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,12
|916.984.546
|% -0,25
|
|DOHOL
|5,33
|597.449.782
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,28
|801.940.415
|% -0,84
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5751
|18,5843
|% -0,17
|
|Euro
|18,0443
|18,0641
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,4572
|20,5598
|% -0,59
|
|Frank
|18,5295
|18,6412
|% -0,60
|
|Riyal
|4,9261
|4,9508
|% -0,24
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-17,96
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-12,82
|
|Cumhuriyet
|6.701
|6.802
|-82,00
|
|Tam
|6.736
|6.786
|-145,00
|
|Yarım
|3.282
|3.318
|-70,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.658
|-36,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,87
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|-0,21
|
|B. Petrol
|97,39
|97,39
|-0,53
|
Seans Raporu
15:26
daha fazla
-
15:41MAALT
Yüzde 6.42 oranında artışla 275.10 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 889 adet işlem
-
15:40RTALB
Yüzde 9.95 oranında artışla 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 782, 584 adet işlem
-
15:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 4 artarak (% 0.44 ) 3, 933
-
15:39XU100
Endeks 3, 590 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 39, 711.00 milyon TL de
-
15:39SEKFK
Yüzde 9.60 oranında artışla 9.59 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 054, 151 adet işlem