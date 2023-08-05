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***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.08.2023 22:40
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 19147231.54 TRY 7,66 VAR İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 230852768.46 TRY 92,34 YOK İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EDA ÖZHAN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 31.05.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı - Evet 39.21 A-B Bağımsız Üye Değil - Yoktur
GÜLER AFRA ÖZHAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 31.05.2018 İcrada Görevli Değil - - 0 - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
DURAN ÖZHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 31.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken saptanması Komitesi Üyesi
HAKAN ÖZHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici 24.02.2021 İcrada Görevli Değil İş Geliştirme Müdürü - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Yoktur
YÜKSEL TOPGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 20.01.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur - Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995491 Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
FEHMİ BULDUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 20.01.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995491 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı / Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
MEGA ÖRME DIŞ TİCARET A.Ş. DIŞ TİCARET 500000 500000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
ADIYAMAN ÜNİVESİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME 1000000 100000 TRY 10 İŞTİRAK
MEGA HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HAZIR GİYİM İMALATI 5000000 5000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181156


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Cumhuriyet 11.409 11.419 43,00  
Tam 10.985 11.080 -24,00  
Yarım 5.497 5.566 -12,00  
Çeyrek 2.748 2.783 -6,00  
Gümüş.Ons 23,60 23,65 0,05  
Gümüş Gr. 20,48 20,51 0,07  
B. Petrol 86,05 86,05 0,91  
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