***MEGAP* *NIBAS* *ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
23.02.2021 12:18
***MEGAP******NIBAS******ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [ARDYZ, MEGAP, NIBAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 49 24/02/2021
MEGA POLIETILEN 55 24/02/2021
NIGBAS NIGDE BETON 20 24/02/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911783
BIST
13:121.527
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -23,20
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
13:127,0306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0096
|Açılış
|: 7,0320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,0497
En Düşük
7,0039
13:128,5478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0150
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5845
En Düşük
8,5250
13:12407,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,27
|Açılış
|: 407,96
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler13:12
|SAYAS
|19,27
|53.364.755
|% 9,99
|
|KSTUR
|286,50
|2.412.617
|% 9,98
|
|YAPRK
|131,50
|4.410.116
|% 9,95
|
|MERIT
|342,00
|9.656.313
|% 9,72
|
|KRGYO
|7,69
|58.595.233
|% 9,70
|
|TKNSA
|18,09
|84.933.245
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|14.158.394
|% -10,00
|
|SERVE
|18,00
|101.868
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|622.675
|% -10,00
|
|SEKUR
|34,74
|1.192.798
|% -10,00
|
|SASA
|36,66
|1.381.527.841
|% -9,12
|
|KOZAL
|136,20
|1.066.238.503
|% -1,66
|
|GUBRF
|82,80
|1.028.484.802
|% 5,68
|
|SISE
|7,36
|838.840.004
|% -1,34
|
|GARAN
|9,21
|748.617.740
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,99
|269.446.713
|% -9,17
|
|EKGYO
|2,36
|604.346.014
|% -2,88
|
|SKBNK
|1,43
|255.931.676
|% -3,38
|
|TSKB
|1,77
|278.684.692
|% -0,56
|
|PETKM
|5,20
|662.123.026
|% 1,56
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0277
|7,0306
|% 0,14
|
|Euro
|8,5427
|8,5478
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,8720
|9,9216
|% 0,35
|
|Frank
|7,7759
|7,8227
|% -0,27
|
|Riyal
|1,8685
|1,8779
|% 0,15
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-0,14
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.756
|7,00
|
|Tam
|2.702
|2.769
|6,33
|
|Yarım
|1.306
|1.339
|3,06
|
|Çeyrek
|655
|670
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|27,90
|27,92
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,30
|-0,07
|
|B. Petrol
|64,76
|64,76
|0,40
|