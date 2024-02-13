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***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

13.02.2024 08:45
***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
MİTRA Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024-31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında  Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemindeki finansal tabloların denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere  "MİTRA  Bağımsız Denetim A.Ş.'nin   yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına  oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248989


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Riyal 8,1642 8,2052 % -0,04  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,73 22,75 % 0,66  
Platin 892,38 894,32 % 0,66  
Paladyum 903,74 907,42 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.020,73 2.021,02 % 0,66  
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