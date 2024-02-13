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***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

13.02.2024 08:43
***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.12.2023 tarih ve 2023/047 sayılı karar gereği halka arz süreci sonucunda  artırılan (ek satışlar dahil) 62.750.000- TL tutarında sermayeyi temsil eden beheri 1,-TL nominal değerli 62.750.000 adet B Grubu payın, beher hisse 28,30 TL'den, halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmenin sermayeye ilişkin  "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesi tadiline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştu. Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25.01.2024 tarihinde tescil edilmiş 29.01.2024  tarihinde  11010 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248987


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OBASE 48,82 68.196.013 % 0,00  
SKBNK 5,21 653.032.999 % 0,00  
AKFGY 2,50 717.076.002 % 0,00  
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Riyal 8,1663 8,2072 % -0,01  
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Paladyum 900,81 905,40 % 0,66  
Brent Pet. 82,12 82,12 % 0,66  
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