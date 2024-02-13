***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.12.2023 tarih ve 2023/047 sayılı karar gereği halka arz süreci sonucunda artırılan (ek satışlar dahil) 62.750.000- TL tutarında sermayeyi temsil eden beheri 1,-TL nominal değerli 62.750.000 adet B Grubu payın, beher hisse 28,30 TL'den, halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmenin sermayeye ilişkin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesi tadiline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştu. Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25.01.2024 tarihinde tescil edilmiş 29.01.2024 tarihinde 11010 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248987BIST