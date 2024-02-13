***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.02.2024 08:43
***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.12.2023 tarih ve 2023/047 sayılı karar gereği halka arz süreci sonucunda artırılan (ek satışlar dahil) 62.750.000- TL tutarında sermayeyi temsil eden beheri 1,-TL nominal değerli 62.750.000 adet B Grubu payın, beher hisse 28,30 TL'den, halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmenin sermayeye ilişkin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesi tadiline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştu. Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25.01.2024 tarihinde tescil edilmiş 29.01.2024 tarihinde 11010 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248987
BIST
'
18:059.175
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 9.134
|
|Önceki Kapanış
|: 9.175
|
9.089
En Yüksek
9.176
18:0530,7162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0042
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7450
|
30,7410
En Düşük
30,6402
18:0533,1145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0041
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1200
|
33,1723
En Düşük
33,0544
18:051.995,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,66
|Açılış
|: 1.995,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,02
|
1.997,29
En Düşük
1.987,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|71,90
|1.004.775.215
|% 0,00
|
|OBASE
|48,82
|68.196.013
|% 0,00
|
|SKBNK
|5,21
|653.032.999
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,50
|717.076.002
|% 0,00
|
|CIMSA
|38,88
|1.018.962.383
|% 0,00
|
|SMRTG
|71,90
|1.004.775.215
|% 0,00
|
|OBASE
|48,82
|68.196.013
|% 0,00
|
|SKBNK
|5,21
|653.032.999
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,50
|717.076.002
|% 0,00
|
|CIMSA
|38,88
|1.018.962.383
|% 0,00
|
|THYAO
|290,25
|13.047.070.691
|% 0,00
|
|TUPRS
|162,80
|9.085.542.064
|% 0,00
|
|ISCTR
|27,34
|5.882.971.504
|% 0,00
|
|SASA
|39,92
|5.372.506.825
|% 0,00
|
|EREGL
|46,40
|4.591.768.207
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,09
|1.936.402.557
|% 0,00
|
|BEGYO
|4,85
|1.849.555.128
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,50
|717.076.002
|% 0,00
|
|ISCTR
|27,34
|5.882.971.504
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,84
|400.564.244
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7151
|30,7215
|% 0,03
|
|Euro
|33,0877
|33,1094
|% -0,03
|
|Sterlin
|38,6443
|38,8381
|% -0,07
|
|Frank
|34,9165
|35,1269
|% -0,05
|
|Riyal
|8,1663
|8,2072
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,72
|22,77
|% 0,66
|
|Platin
|892,12
|894,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|900,81
|905,40
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,12
|82,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,73
|2.021,12
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EDATA
Yüzde 9.81 oranında artışla 23.72 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 114, 349 adet işlem
-
17:58AKFGY
Yüzde 9.48 oranında artışla 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 264, 566, 135 adet işlem
-
17:57DESPC
Yüzde 8.23 oranında artışla 47.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 179, 361 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 80, 76 artarak (% 0.84 ) 9, 681
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi BEGYO, ZOREN, AKFGY