***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 05.01.2024 tarihli 2024/02 sayılı toplantısında,Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ"), esas sözleşme ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde ("KYİ") yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına dair yazılı beyanları (ekte) alınmış olan Sayın Mehmet Fatih Keresteci, Sn. Özlem Vidin Engindeniz ,Sn. Nihal Mashaki Seçkin'in bağımsız yönetim kurulu üye adaylıkları değerlendirilmiş ve kendilerinin son on yılda yaptığı görevleri ekte verilmiş olup , Mega Metal San. Ve Tic. A.Ş. dışında şirketin bağlantılı şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği olmadığı ayrıca borsada işlem gören 5 şirketten fazla şirkette bağımsız YK üyeliği bulunmadığı gibi konular da irdelenerek 3 adayın da SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliği taşıdıkları kanaatine varılmıştır.Sn. Mediha Seyhan'ın Yönetim Kurulu (YK) Üyesi olarak ve ,Sn. Özlem Vidin Engindeniz, Sn. Nihal Mashaki Seçkin ve Sn. Mehmet Fatih Keresteci'nin Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu (BYK) Üyesi olarak görev almak üzere yönetim kurulu üye ve bağımsız üye adayları olarak ilk yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına,toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.Kamuyouna saygıyla duyulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233440BIST