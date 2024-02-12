***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.02.2024 16:11
***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin gerçekleştirmiş olduğu yönetim kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Bağış ve Yardım Politikası'nın ekteki haliyle kabulüne, yapılacak ilk genel kurulda gündem maddesi olarak ortaklarımızın onayına sunulmasına ve Şirketimizin kurumsal internet sayfasında kamuya duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248858
BIST
'
17:409.141
En Düşük
|Değişim
|: 1,05%
|| 95,23
|Açılış
|: 9.134
|
|Önceki Kapanış
|: 9.046
|
9.089
En Yüksek
9.167
17:4030,7117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0372
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7450
|
30,7117
En Düşük
30,5977
17:4033,1173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0043
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1200
|
33,2046
En Düşük
33,0451
17:401.991,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -6,21
|Açılış
|: 1.991,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997,32
|
2.001,69
En Düşük
1.986,44
BIST En Aktif Hisseler17:40
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|EUREN
|18,01
|493.471.952
|% 0,00
|
|HEKTS
|19,27
|2.474.554.046
|% 0,00
|
|ATATP
|152,90
|275.296.266
|% 0,00
|
|ESCOM
|81,80
|184.852.257
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|EUREN
|18,01
|493.471.952
|% 0,00
|
|HEKTS
|19,27
|2.474.554.046
|% 0,00
|
|ATATP
|152,90
|275.296.266
|% 0,00
|
|ESCOM
|81,80
|184.852.257
|% 0,00
|
|THYAO
|290,75
|11.194.375.066
|% 0,00
|
|TUPRS
|161,70
|8.369.196.217
|% 0,00
|
|SASA
|39,94
|4.781.868.233
|% 0,00
|
|GUBRF
|179,90
|4.373.208.569
|% 0,00
|
|ISCTR
|26,44
|4.185.547.332
|% 0,00
|
|BEGYO
|4,86
|1.712.817.084
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,09
|1.344.143.736
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,54
|645.300.164
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,84
|377.307.341
|% 0,00
|
|ISCTR
|26,44
|4.185.547.332
|% 0,00
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7009
|30,7117
|% 0,12
|
|Euro
|33,1007
|33,1173
|% 0,01
|
|Sterlin
|38,6282
|38,8219
|% 0,00
|
|Frank
|34,8866
|35,0968
|% -0,14
|
|Riyal
|8,1676
|8,2086
|% 0,16
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,58
|22,61
|% 0,66
|
|Platin
|882,19
|883,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|884,99
|889,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,61
|81,61
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.016,65
|2.017,00
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:54AKENR
Yüzde 4.72 oranında artışla 5.32 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 335, 445 adet işlem
-
17:53IHGZT
Yüzde 4.05 oranında artışla 1.54 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 644, 713 adet işlem
-
17:52ALCAR
Yüzde 5.39 oranında artışla 1, 368.00 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 136 adet işlem
-
17:51XU100
Endeks 9, 122 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 121, 009.00 milyon TL de
-
17:51MEKAG
Yüzde 6.47 oranında artışla 87.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 384, 806 adet işlem