***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin gerçekleştirmiş olduğu yönetim kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Bağış ve Yardım Politikası'nın ekteki haliyle kabulüne, yapılacak ilk genel kurulda gündem maddesi olarak ortaklarımızın onayına sunulmasına ve Şirketimizin kurumsal internet sayfasında kamuya duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248858BIST