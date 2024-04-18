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***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.04.2024 08:30
***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin organik büyüme stratejisi çerçevesinde yurt içinde yapmayı planladığı yeni üretim tesisi ile ilgili olarak   Kayseri'de bulunan mevcut fabrikamızın  içerisinde bulunan arazinde yer alacak şekilde,  mevcut üretim tesisimize ek olarak 24.000 ton kapasiteli yeni bir üretim tesisi yatırımı yapılması konusunda karar alınmıştır.
Bu yatırım maliyetinin 30 Milyon $ civarında oluşması beklenmektedir.  Yapılacak olan bu yeni  yatırımımız  ile toplam kapasitemiz yıllık bazda %50 artarak 72.000  tona ulaşacak olup, yıllık ciromuza da  250 Milyon $ katkı sağlaması beklenmektedir.
Yeni üretim tesisinin devreye girmesi ile Şirket Ciro ve Kârlılığının  olumlu etkilenmesi beklenmektedir.
Kamuoyuna ve değerli ortaklarımıza önemle duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274241


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BIST En Aktif Hisseler18:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUFA 15,19 91.148.427 % 3,80  
BRYAT 3.395,00 562.495.858 % 1,38  
SELEC 55,50 107.118.729 % 0,45  
TUKAS 8,08 172.026.089 % 0,00  
TUPRS 186,50 4.439.206.208 % 0,00  
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Dolar 32,5053 32,5135 % 0,20  
Euro 34,8511 34,8841 % 0,47  
Sterlin 40,5409 40,7441 % 0,20  
Frank 35,7273 35,9063 % 0,16  
Riyal 8,6612 8,7046 % -0,01  
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Gümüş ONS 28,52 28,55 % 0,66  
Platin 942,57 943,99 % 0,66  
Paladyum 1.037,65 1.040,04 % 0,66  
Brent Pet. 87,56 87,56 % 0,66  
Altın Ons 2.377,63 2.378,05 % 0,66  
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