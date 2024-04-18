***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEGMT*** MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin organik büyüme stratejisi çerçevesinde yurt içinde yapmayı planladığı yeni üretim tesisi ile ilgili olarak Kayseri'de bulunan mevcut fabrikamızın içerisinde bulunan arazinde yer alacak şekilde, mevcut üretim tesisimize ek olarak 24.000 ton kapasiteli yeni bir üretim tesisi yatırımı yapılması konusunda karar alınmıştır.Bu yatırım maliyetinin 30 Milyon $ civarında oluşması beklenmektedir. Yapılacak olan bu yeni yatırımımız ile toplam kapasitemiz yıllık bazda %50 artarak 72.000 tona ulaşacak olup, yıllık ciromuza da 250 Milyon $ katkı sağlaması beklenmektedir.Yeni üretim tesisinin devreye girmesi ile Şirket Ciro ve Kârlılığının olumlu etkilenmesi beklenmektedir.Kamuoyuna ve değerli ortaklarımıza önemle duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274241BIST