***MEKAG*** MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.04.2024 09:29
***MEKAG*** MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.2.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesinde, Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdürün aynı kişi olması durumunda bu hususun gerekçesinin kamuya duyurulması gerektiği belirtilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür sayın Mehmet KAYBAL şirketimizin kurucu ortağı olup mesleki deneyimi ve sektördeki bilgi birikimi ve tecrübeleri karar alma süreçlerinde daha hızlı ve etkin hareket edilmesinde şirketimize önemli bir avantaj sağladığı için bu görevleri birlikte yerine getirmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273314
BIST
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10:199.683
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 134,67
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.617
En Yüksek
9.695
10:1932,5311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0796
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5883
En Düşük
32,3942
10:1934,6233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0785
|Açılış
|: 34,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
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35,0943
En Düşük
34,4848
10:192.489,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,77
|Açılış
|: 2.489,20
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|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
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2.497,20
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler10:19
|UZERB
|597,50
|5.125.205
|% 9,94
|
|AKENR
|24,10
|179.905.926
|% 9,85
|
|DNISI
|21,08
|24.030.352
|% 7,50
|
|UFUK
|403,50
|19.650.306
|% 6,32
|
|SNICA
|37,46
|91.207.420
|% 6,24
|
|SOKM
|60,00
|285.965.511
|% -4,53
|
|ENSRI
|30,80
|28.899.755
|% -4,35
|
|AKYHO
|8,28
|40.993.227
|% -3,94
|
|EKIZ
|66,10
|330.500
|% -3,85
|
|KCAER
|60,85
|500.705.498
|% -3,79
|
|THYAO
|301,00
|963.911.912
|% 1,35
|
|YKBNK
|30,54
|744.406.501
|% 1,80
|
|AKBNK
|56,85
|627.882.002
|% 1,79
|
|ENTRA
|15,06
|586.147.549
|% 1,41
|
|KOZAL
|24,92
|570.029.562
|% 1,63
|
|ZOREN
|5,91
|273.401.928
|% 3,32
|
|EKGYO
|10,48
|480.105.806
|% -2,06
|
|ISCTR
|12,34
|543.263.432
|% 1,48
|
|ENTRA
|15,06
|586.147.549
|% 1,41
|
|YKBNK
|30,54
|744.406.501
|% 1,80
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5263
|32,5311
|% 0,25
|
|Euro
|34,6075
|34,6233
|% 0,23
|
|Sterlin
|40,4700
|40,6728
|% 0,27
|
|Frank
|35,6418
|35,8205
|% 0,19
|
|Riyal
|8,6580
|8,7014
|% -0,01
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,33
|28,36
|% 0,66
|
|Platin
|951,92
|952,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,77
|1.021,36
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,74
|89,74
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.379,03
|2.379,39
|% 0,66
|