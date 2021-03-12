***MEP* *AVGYO*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
12.03.2021 08:47
***MEP******AVGYO*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
11.03.2021 tarihinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO) payları ile ilgili olarak 3.21-3,25 TL fiyat aralığından 133.740 TL nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 11.03.2021 tarihi itibariyle % 0,45 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
11/03/2021 133.740 133.740 362.943 496.683 % 0,33 % 0,33 % 0,45 % 0,45
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917770
BIST
10:001.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,87
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.559
En Düşük
1.557
10:007,5650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0891
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5769
En Düşük
7,4594
10:009,0439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0674
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0568
En Düşük
8,9387
10:00416,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,02
|Açılış
|: 416,44
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
416,91
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler10:00
|TRILC
|17,71
|6.155.677
|% 10,00
|
|VAKFN
|25,10
|6.868.891
|% 9,99
|
|SRVGY
|139,00
|3.933.005
|% 9,97
|
|DARDL
|34,86
|1.011.498
|% 9,97
|
|KAPLM
|26,08
|394.434
|% 9,95
|
|TKURU
|248,40
|65.578
|% -10,00
|
|CRFSA
|57,15
|575.843
|% -9,93
|
|DENGE
|8,00
|519.056
|% -7,30
|
|ULUSE
|59,00
|41.831
|% -6,35
|
|SANEL
|5,43
|331.442
|% -6,06
|
|ENJSA
|11,95
|81.072.677
|% 0,34
|
|KERVT
|6,54
|10.116.733
|% 3,65
|
|EKGYO
|2,32
|9.594.497
|% 0,00
|
|SOKM
|12,98
|8.654.272
|% 2,93
|
|SISE
|7,72
|7.482.348
|% 0,00
|
|ENJSA
|11,95
|81.072.677
|% 0,34
|
|EKGYO
|2,32
|9.594.497
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,47
|4.736.225
|% -3,14
|
|KERVT
|6,54
|10.116.733
|% 3,65
|
|SKBNK
|1,38
|1.839.684
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5599
|7,5650
|% 1,19
|
|Euro
|9,0335
|9,0439
|% 0,75
|
|Sterlin
|10,5218
|10,5745
|% 0,88
|
|Frank
|8,1237
|8,1726
|% 0,80
|
|Riyal
|2,0104
|2,0205
|% 1,15
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-13,43
|
|Altın Gr.
|416
|416
|2,02
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,74
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,19
|69,19
|-0,44
|