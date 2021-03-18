***MEP* *AVGYO*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
18.03.2021 07:56
***MEP******AVGYO*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
17.03.2021 tarihinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO) payları ile ilgili olarak 3.17-3,25 TL fiyat aralığından 200.000 TL nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 17.03.2021 tarihi itibariyle %0,62 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
17/03/2021 200.000 200.000 496.683 696.683 % 0,45 % 0,45 % 0,62 % 0,62
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918924
BIST
18:051.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.589
En Düşük
1.562
18:057,4964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5051
En Düşük
7,4761
18:058,9884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0018
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0095
En Düşük
8,9545
18:05421,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,98
|Açılış
|: 421,68
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
420,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKGRT
|10,20
|86.139.823
|% 7,44
|
|CMBTN
|313,30
|23.029.128
|% 0,00
|
|NTHOL
|5,94
|187.962.529
|% 0,00
|
|GSDDE
|6,36
|24.490.280
|% 0,00
|
|HUBVC
|18,41
|31.198.091
|% 0,00
|
|CMBTN
|313,30
|23.029.128
|% 0,00
|
|NTHOL
|5,94
|187.962.529
|% 0,00
|
|GSDDE
|6,36
|24.490.280
|% 0,00
|
|HUBVC
|18,41
|31.198.091
|% 0,00
|
|GARAN
|8,75
|1.495.823.939
|% 0,00
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 0,00
|
|GARAN
|8,75
|1.495.823.939
|% 0,00
|
|THYAO
|14,55
|1.311.067.829
|% 0,00
|
|SASA
|45,02
|1.039.385.676
|% 0,00
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,18
|590.450.303
|% 0,00
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 0,00
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,42
|842.169.629
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,69
|515.641.650
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4926
|7,4964
|% 0,01
|
|Euro
|8,9804
|8,9884
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,4245
|10,4768
|% -0,08
|
|Frank
|8,0831
|8,1318
|% -0,09
|
|Riyal
|1,9921
|2,0021
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|4,82
|
|Altın Gr.
|421
|422
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-5,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|-6,42
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-3,10
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,51
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,04
|
|B. Petrol
|67,47
|67,47
|-0,53
|