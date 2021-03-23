***MEP* *AVGYO*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
23.03.2021 08:28
***MEP******AVGYO*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
22.03.2021 tarihinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO) payları ile ilgili olarak 2.95-3.00 TL fiyat aralığından 268.317 TL nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 22.03.2021 tarihi itibariyle %0,86 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
22/02/2021 268.317 268.317 696.683 965.000 % 0,62 % 0,62 % 0,86 % 0,86
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919848
BIST
11:131.267
En Yüksek
|Değişim
|: -8,14%
|| -112,32
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.336
En Düşük
1.256
11:137,7679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0140
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,7363
11:139,3527
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0936
|Açılış
|: 9,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,2407
11:13435,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,91
|Açılış
|: 435,08
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
432,72
BIST En Aktif Hisseler11:13
|UMPAS
|1,82
|49.002
|% 9,64
|
|TRILC
|33,08
|80.594.695
|% 5,62
|
|ARSAN
|9,88
|16.735.090
|% 1,54
|
|YBTAS
|14.997,90
|29.996
|% 1,30
|
|ISBTR
|40.000,00
|80.000
|% 1,01
|
|GOZDE
|6,57
|22.563.777
|% -10,00
|
|AKSGY
|1,80
|2.274.216
|% -10,00
|
|VKFYO
|7,29
|3.346.182
|% -10,00
|
|DOKTA
|29,70
|960.037
|% -10,00
|
|SAHOL
|8,10
|42.566.770
|% -10,00
|
|GARAN
|7,19
|234.413.075
|% -9,90
|
|EREGL
|13,28
|186.126.827
|% -9,72
|
|FROTO
|186,70
|166.631.195
|% -9,19
|
|PETKM
|4,98
|159.479.615
|% -8,62
|
|AKBNK
|4,80
|134.776.733
|% -9,94
|
|YKBNK
|2,17
|86.153.347
|% -9,21
|
|GARAN
|7,19
|234.413.075
|% -9,90
|
|PETKM
|4,98
|159.479.615
|% -8,62
|
|EKGYO
|1,74
|55.048.717
|% -7,94
|
|AKBNK
|4,80
|134.776.733
|% -9,94
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7590
|7,7679
|% -0,18
|
|Euro
|9,2457
|9,3527
|% 1,01
|
|Sterlin
|10,7338
|10,7876
|% 0,00
|
|Frank
|8,3565
|8,4069
|% -0,24
|
|Riyal
|2,0697
|2,0801
|% 0,26
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-1,42
|
|Altın Gr.
|435
|435
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,54
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,86
|63,86
|-0,76
|
Seans Raporu
11:13
daha fazla
-
11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, SAHOL, TTKOM
-
11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, ASELS, SISE
-
11:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -104, 31 kaybederek (% -8.73 ) 1, 090
-
11:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRILC, UMPAS
-
11:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SAHOL, CEMTS, AYGAZ, SOKM, AKSEN, VKFYO, MAKTK, SONME, IDGYO, PEKGY