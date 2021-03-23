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***MEP* *AVGYO*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

23.03.2021 08:28



***MEP******AVGYO*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

22.03.2021 tarihinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO) payları ile ilgili olarak 2.95-3.00 TL fiyat aralığından 268.317 TL nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 22.03.2021 tarihi itibariyle %0,86 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
22/02/2021 268.317 268.317 696.683 965.000 % 0,62 % 0,62 % 0,86 % 0,86




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919848


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Yarım 1.391 1.429 58,73  
Çeyrek 698 714 29,37  
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