***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.06.2022 11:37
***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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15.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 23.06.2022 tarihli kararı ile
Şirketimizin 8.000.000 Türk Lirası çıkarılmış sermayesinin 4.500.000,00 TL nakden artırılarak 12.500.000,00-TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2022 tarih E-12233903-350.05.01-22510 sayılı yazısı ile uygun görülmesine müteakip şirket esas sözleşmesinin ‘SERMAYE' başlıklı 8. Maddesinin tescil ve ilan işlemine esas olmak üzere tasdiki amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmesine,
karar verilmiştir.
Şirket esas sözleşmesinin 'Sermaye' başlıklı 8. Maddesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038854
BIST
11:482.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,98
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.582
En Düşük
2.571
11:4817,3765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0367
|Açılış
|: 17,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3765
En Düşük
17,3014
11:4818,2543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0758
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
11:481.023,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,54
|Açılış
|: 1.023,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.020,30
BIST En Aktif Hisseler11:46
|ATSYH
|45,10
|438.507
|% 10,00
|
|LIDFA
|13,34
|4.291.265
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,13
|272.711.814
|% 9,79
|
|SILVR
|22,06
|10.609.009
|% 9,32
|
|GESAN
|36,04
|113.261.721
|% 6,94
|
|MZHLD
|99,00
|1.769.922
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|174.936
|% -9,98
|
|KRSTL
|7,15
|860.009
|% -9,84
|
|DOBUR
|40,00
|573.000
|% -8,05
|
|IHAAS
|26,16
|51.849
|% -7,69
|
|THYAO
|52,15
|931.099.284
|% 0,19
|
|EREGL
|28,08
|462.124.911
|% -0,43
|
|SISE
|22,10
|444.964.290
|% -0,45
|
|SASA
|45,84
|428.815.778
|% 1,64
|
|ODAS
|3,24
|410.317.743
|% 2,86
|
|ODAS
|3,24
|410.317.743
|% 2,86
|
|EKGYO
|2,64
|111.812.952
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,92
|204.052.992
|% 0,00
|
|KARSN
|7,57
|264.851.638
|% 1,07
|
|TSKB
|2,29
|71.205.267
|% 1,33
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3633
|17,3721
|% 0,19
|
|Euro
|18,2372
|18,2608
|% -0,38
|
|Sterlin
|21,1167
|21,2227
|% -0,29
|
|Frank
|17,8937
|18,0015
|% -0,31
|
|Riyal
|4,6149
|4,6380
|% 0,27
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-4,65
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|0,32
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.798
|6.894
|-24,00
|
|Yarım
|3.337
|3.372
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.685
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,21
|21,24
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,05
|