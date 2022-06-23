***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.06.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 23.06.2022 tarihli kararı ileŞirketimizin 8.000.000 Türk Lirası çıkarılmış sermayesinin 4.500.000,00 TL nakden artırılarak 12.500.000,00-TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2022 tarih E-12233903-350.05.01-22510 sayılı yazısı ile uygun görülmesine müteakip şirket esas sözleşmesinin ‘SERMAYE' başlıklı 8. Maddesinin tescil ve ilan işlemine esas olmak üzere tasdiki amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmesine,karar verilmiştir.Şirket esas sözleşmesinin 'Sermaye' başlıklı 8. Maddesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038854BIST