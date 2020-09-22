***MEPET* *AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***MEPET******AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler [MEPET]İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiAkaryakıt İstasyonuİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüSamsun İli İlkadım İlçesi Kıran Mahallesi 19J1A Pafta 6490 Ada, 18 Parsel ve 20 Parsel'de bulunan gayrimenkul üzerindeki iki adet akaryakıt istasyonuİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi22/09/2020İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Varİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%3,37Kira Bedeli ve KoşullarıAylık 50.000 TL + KDVAyni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,42Karşı TarafMepet Metro Petrol ve Tesisler San.Tic.A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi22/09/2020Kira Süresi1 (Bir) YılÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası31.12.2019 / KD-SPK 2019-0012 ve 31.12.2019 / KD-SPK 2019-0013Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıKuzey Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİki Akaryakıt İstasyonu için Toplam 102.500 TL + KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiŞirketimize 01.08.2020 - 31.08.2020 tarihleri arasında ulaşan kiralama teklifine göre kiraya verilecektir.AçıklamalarŞirketimizin 14.07.2020 tarihli özel durum açıklaması ile Şirketimiz portföyünde yer alan Samsun İli İlkadım İlçesi Kıran Mahallesi 19J1A Pafta 6490 Ada, 18 parsel ve 20 parsel'de bulunan gayrimenkul üzerindeki iki adet akaryakıt istasyonunun kiraya verilmesi için 01.08.2020 ve 31.08.2020 tarihleri arasında talep toplanmış olup, Şirketimize ulaşan resmi teklif aylık 50.000 TL +KDV ile MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San.Tic.A.Ş.ye ait olup, MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San.Tic.A.Ş.ye aylık 50.000.-TL + KDV bedelle Şirketimiz portföyünde yer alan Samsun İli İlkadım İlçesi Kıran Mahallesinde yer alan iki adet akaryakıt istasyonunun 1 (Bir) Yıllığına kiraya verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876211BIST