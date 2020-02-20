***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 16:05
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEPET]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820380
BIST
17:32115.995
En Yüksek
|Değişim
|: -2,69%
|| -3.201,30
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
17:326,0939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0094
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1037
En Düşük
6,0806
17:326,5948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0171
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,6059
En Düşük
6,5663
17:32316,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,33
|Açılış
|: 316,79
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|192.334.998
|% 19,87
|
|HATEK
|9,63
|41.714.500
|% 12,50
|
|QNBFL
|144,00
|8.626.983
|% 9,09
|
|LOGO
|72,25
|93.372.833
|% 6,41
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|GSRAY
|3,12
|912.039.086
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|779.826.945
|% -19,92
|
|VERTU
|5,38
|39.155.378
|% -18,48
|
|FENER
|15,99
|858.082.343
|% -17,75
|
|BJKAS
|3,01
|1.210.988.360
|% -14,49
|
|ASELS
|28,68
|1.671.150.425
|% -3,69
|
|THYAO
|14,48
|1.508.426.833
|% -2,82
|
|BJKAS
|3,01
|1.210.988.360
|% -14,49
|
|GSRAY
|3,12
|912.039.086
|% -20,00
|
|FENER
|15,99
|858.082.343
|% -17,75
|
|BJKAS
|3,01
|1.210.988.360
|% -14,49
|
|CEMAS
|1,25
|386.049.890
|% -5,30
|
|EKGYO
|1,53
|387.728.892
|% -5,56
|
|GSRAY
|3,12
|912.039.086
|% -20,00
|
|ODAS
|2,06
|451.186.516
|% -7,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8223
|7,8615
|% -0,22
|
|Frank
|6,1841
|6,2213
|% 0,39
|
|Riyal
|1,6215
|1,6296
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.616
|2,76
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,34
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,56
|59,56
|0,44
|