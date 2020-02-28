***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:01
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEPET]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822389
BIST
12:22105.749
En Yüksek
|Değişim
|: -4,23%
|| -4.669,16
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.075
En Düşük
99.332
12:226,2531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0527
|Açılış
|: 6,2420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2531
En Düşük
6,1998
12:226,9110
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,0893
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9110
En Düşük
6,8179
12:22328,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,00
|Açılış
|: 328,22
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,22
|10.522.466
|% 13,34
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,76
|16.101.449
|% 11,24
|
|AKSEN
|3,76
|9.513.625
|% 7,12
|
|OYLUM
|3,04
|5.021.932
|% 7,04
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|AVGYO
|1,50
|18.277.103
|% -12,28
|
|THYAO
|11,52
|585.396.225
|% -5,19
|
|ASELS
|26,96
|412.200.153
|% -3,65
|
|GARAN
|9,54
|146.938.873
|% -6,38
|
|YKBNK
|2,31
|113.424.946
|% -5,71
|
|PETKM
|3,60
|111.980.124
|% -3,74
|
|IHLGM
|1,22
|94.234.960
|% -5,43
|
|EKGYO
|1,39
|105.928.221
|% -5,44
|
|THYAO
|11,52
|585.396.225
|% -5,19
|
|YKBNK
|2,31
|113.424.946
|% -5,71
|
|ODAS
|1,94
|87.697.499
|% -4,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0265
|8,0668
|% 0,70
|
|Frank
|6,4652
|6,5041
|% 1,46
|
|Riyal
|1,6596
|1,6679
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.634
|-3,38
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,77
|
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-2,00
|
|Tam
|2.163
|2.217
|-2,08
|
|Yarım
|1.045
|1.072
|-1,00
|
|Çeyrek
|524
|536
|-0,51
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,23
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|50,12
|50,12
|-1,61
|