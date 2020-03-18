***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2020 10:03
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEPET]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830279
BIST
18:0586.778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
0
En Düşük
0
18:056,4521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0535
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4538
En Düşük
6,3873
18:057,1040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0675
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,1040
En Düşük
7,0187
18:05312,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -2,44
|Açılış
|: 311,99
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
311,24
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|0,90
|27.276.645
|% 0,00
|
|BIZIM
|6,43
|11.314.795
|% 0,00
|
|HALKS
|2,14
|67.224
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,80
|106.400.732
|% 0,00
|
|KCHOL
|13,66
|59.506.487
|% 0,00
|
|ADESE
|0,90
|27.276.645
|% 0,00
|
|BIZIM
|6,43
|11.314.795
|% 0,00
|
|HALKS
|2,14
|67.224
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,80
|106.400.732
|% 0,00
|
|KCHOL
|13,66
|59.506.487
|% 0,00
|
|ASELS
|21,98
|1.378.632.019
|% 0,00
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% 0,00
|
|GARAN
|8,39
|857.224.521
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,09
|363.982.725
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,00
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,80
|106.400.732
|% 0,00
|
|ODAS
|1,18
|147.905.151
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,11
|122.616.305
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7652
|7,8041
|% 1,01
|
|Frank
|6,6886
|6,7289
|% 0,89
|
|Riyal
|1,7109
|1,7194
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.513
|1.514
|-15,69
|
|Altın Gr.
|312
|312
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,43
|12,47
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|2,58
|2,58
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,27
|28,27
|-0,46
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59TUPRS
Yüzde -5.47 oranında düşüşle 74.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 474, 295 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, TSKB, VAKBN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -736, 96 kaybederek (% -0.88 ) 82, 995
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DARDL, ALYAG, MEMSA, METAL, SERVE, RODRG, SAFKR, OSMEN, IZFAS, MERIT
-
17:58
ISATR, PAPIL, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında