***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2020 10:14
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEPET]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888814
BIST
11:281.278
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -15,48
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.275
11:287,7421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0353
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7470
En Düşük
7,6843
11:289,1882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0445
|Açılış
|: 9,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,1931
En Düşük
9,1109
11:28469,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,54
|Açılış
|: 469,52
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
470,55
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler11:26
|SAFKR
|7,92
|4.969.721
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|14.859.626
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|44.309.725
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,74
|1.344.954.755
|% -2,35
|
|EKGYO
|1,91
|481.982.005
|% 1,06
|
|KRDMD
|4,29
|480.410.907
|% -2,05
|
|THYAO
|11,57
|343.559.566
|% -1,78
|
|AKBNK
|6,13
|321.544.186
|% -2,85
|
|EKGYO
|1,91
|481.982.005
|% 1,06
|
|GARAN
|8,74
|1.344.954.755
|% -2,35
|
|YKBNK
|2,80
|319.781.759
|% -2,10
|
|KRDMD
|4,29
|480.410.907
|% -2,05
|
|BSOKE
|2,76
|188.228.214
|% 5,75
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7346
|7,7413
|% 0,45
|
|Euro
|9,1824
|9,1891
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,1932
|10,2443
|% 0,49
|
|Frank
|8,4488
|8,4997
|% 0,38
|
|Riyal
|2,0565
|2,0669
|% 0,33
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|0,22
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,84
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|9,13
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|4,42
|
|Çeyrek
|753
|770
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,59
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,98
|43,98
|0,16
|
Seans Raporu
11:26
daha fazla
-
11:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 35 kaybederek (% -1.31 ) 1, 152
-
11:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, VAKKO, SAFKR, YESIL, BMELK
-
11:40
RTALB, SELEC, MARKA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:40
FLAP, GENTS, YAPRK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:40
Bu seansda işlem gören 199 hisse senedinden 38 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 145 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 16 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem