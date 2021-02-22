***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2021 17:35
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911437
BIST
17:331.550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -10,31
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.550
17:337,0779
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,0965
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0878
En Düşük
6,9534
17:338,5995
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,1357
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,6064
En Düşük
8,4299
17:33409,05
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 9,03
|Açılış
|: 409,05
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
409,37
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler17:33
|FROTO
|211,20
|738.650.070
|% 10,00
|
|DERIM
|12,76
|29.955.731
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|VAKKO
|7,38
|57.289.547
|% 9,99
|
|BRYAT
|549,30
|205.575.175
|% 9,99
|
|SASA
|40,34
|2.226.325.306
|% -10,00
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|ISGSY
|26,10
|9.857.699
|% -9,94
|
|SASA
|40,34
|2.226.325.306
|% -10,00
|
|KOZAL
|138,10
|2.039.349.442
|% -4,69
|
|THYAO
|12,60
|1.757.824.362
|% 2,44
|
|VAKBN
|4,71
|1.487.115.560
|% -1,87
|
|KARSN
|5,61
|1.238.103.339
|% 7,68
|
|TSKB
|1,78
|594.355.594
|% 2,30
|
|VAKBN
|4,71
|1.487.115.560
|% -1,87
|
|KARSN
|5,61
|1.238.103.339
|% 7,68
|
|EKGYO
|2,42
|474.375.982
|% -0,82
|
|ODAS
|4,15
|780.088.196
|% 3,75
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0751
|7,0779
|% 1,38
|
|Euro
|8,5943
|8,5995
|% 1,60
|
|Sterlin
|9,8886
|9,9382
|% 1,44
|
|Frank
|7,8496
|7,8969
|% 1,23
|
|Riyal
|1,8783
|1,8877
|% 1,22
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|17,02
|
|Altın Gr.
|407
|408
|7,49
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,48
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,11
|
|B. Petrol
|63,29
|63,29
|1,15
|
Seans Raporu
17:33
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