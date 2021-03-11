***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2021 15:21
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEPET]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917274
BIST
15:301.566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.562
15:307,4683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0362
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4321
15:308,9481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0079
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
15:30415,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,34
|Açılış
|: 415,00
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,87
BIST En Aktif Hisseler15:30
|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|ARSAN
|9,71
|83.891.885
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|29.142.961
|% 9,97
|
|TRILC
|16,10
|1.340.003
|% 9,97
|
|UFUK
|26,06
|349.738
|% 9,96
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|YONGA
|30,74
|750.788
|% -9,59
|
|KSTUR
|311,00
|671.206
|% -8,39
|
|KATMR
|4,59
|360.232.212
|% -8,20
|
|NIBAS
|24,48
|24.288.078
|% -7,97
|
|SASA
|43,48
|2.459.267.157
|% -6,41
|
|SISE
|7,81
|1.080.570.098
|% 1,56
|
|KOZAL
|128,20
|883.216.868
|% -0,62
|
|GARAN
|9,10
|671.145.777
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,38
|533.323.732
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|533.323.732
|% 0,00
|
|SISE
|7,81
|1.080.570.098
|% 1,56
|
|DOHOL
|3,47
|479.868.453
|% 2,66
|
|TSKB
|1,72
|202.196.054
|% 0,58
|
|PETKM
|6,23
|525.279.174
|% 0,00
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4613
|7,4683
|% -0,48
|
|Euro
|8,9315
|8,9481
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,3826
|10,4347
|% -0,26
|
|Frank
|8,0374
|8,0858
|% 0,11
|
|Riyal
|1,9839
|1,9938
|% -0,39
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|5,49
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.765
|2.806
|-4,00
|
|Tam
|2.750
|2.819
|-5,51
|
|Yarım
|1.329
|1.364
|-2,66
|
|Çeyrek
|667
|682
|-1,34
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,72
|68,72
|0,82
|