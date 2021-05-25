***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2021 15:57
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEPET]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937709
BIST
15:571.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -12,01
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.440
15:578,4325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0435
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4353
En Düşük
8,3771
15:5710,3393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0885
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3401
En Düşük
10,2454
15:57510,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 3,08
|Açılış
|: 510,45
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,66
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler15:57
|SAYAS
|30,80
|64.258.628
|% 10,00
|
|BURVA
|28,88
|14.297.250
|% 9,98
|
|TRILC
|47,18
|137.243.936
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|24.205.112
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|1.009.162
|% 9,93
|
|ETILR
|7,02
|1.924.427
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.253.838
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|4.658.335
|% -9,98
|
|METUR
|33,04
|56.408.490
|% -9,97
|
|GSDDE
|5,29
|10.528.039
|% -9,88
|
|GARAN
|8,11
|1.243.037.415
|% 0,37
|
|KARSN
|5,03
|797.618.654
|% -0,20
|
|EREGL
|18,89
|451.940.319
|% -1,77
|
|KRDMD
|7,99
|411.610.367
|% -0,50
|
|THYAO
|13,28
|407.102.115
|% -1,41
|
|KARSN
|5,03
|797.618.654
|% -0,20
|
|GARAN
|8,11
|1.243.037.415
|% 0,37
|
|EKGYO
|1,96
|261.297.129
|% -1,01
|
|YKBNK
|2,18
|219.226.364
|% 0,93
|
|DOHOL
|3,16
|227.761.784
|% 0,32
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4283
|8,4325
|% 0,52
|
|Euro
|10,3320
|10,3393
|% 0,86
|
|Sterlin
|11,8769
|11,9365
|% 0,31
|
|Frank
|9,3631
|9,4195
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2399
|2,2511
|% 0,43
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|0,02
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,52
|
|Cumhuriyet
|3.370
|3.421
|18,00
|
|Tam
|3.355
|3.440
|20,58
|
|Yarım
|1.622
|1.664
|9,95
|
|Çeyrek
|813
|832
|4,97
|
|Gümüş.Ons
|27,52
|27,55
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,06
|68,06
|-0,33
|