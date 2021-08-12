***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2021 11:31
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEPET]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957549
BIST
11:191.429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 18,38
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.429
En Düşük
1.420
11:198,5772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0477
|Açılış
|: 8,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5619
11:1910,0903
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0480
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0703
11:19484,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,32
|Açılış
|: 484,43
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
483,37
BIST En Aktif Hisseler11:19
|DOBUR
|19,61
|2.497.082
|% 9,98
|
|MARKA
|5,56
|2.880.191
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|9.926.871
|% 9,86
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|SUMAS
|74,10
|26.083
|% 7,78
|
|EDATA
|14,35
|9.039.060
|% -8,89
|
|IDGYO
|3,31
|27.869.715
|% -8,82
|
|EDIP
|3,86
|18.839.187
|% -6,08
|
|FADE
|9,05
|25.508.589
|% -5,93
|
|FORMT
|1,23
|5.373.408
|% -5,38
|
|TUPRS
|98,35
|555.344.375
|% 1,92
|
|GARAN
|9,11
|342.194.698
|% 1,79
|
|KRDMD
|7,95
|320.988.598
|% 0,89
|
|EREGL
|19,38
|275.686.378
|% 1,63
|
|PETKM
|5,91
|264.139.032
|% 2,43
|
|YKBNK
|2,47
|117.614.195
|% 2,07
|
|PETKM
|5,91
|264.139.032
|% 2,43
|
|KRDMD
|7,95
|320.988.598
|% 0,89
|
|GARAN
|9,11
|342.194.698
|% 1,79
|
|DAGI
|4,92
|128.029.966
|% 4,46
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5735
|8,5772
|% -0,55
|
|Euro
|10,0801
|10,0903
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,8693
|11,9288
|% -0,44
|
|Frank
|9,2742
|9,3300
|% -0,47
|
|Riyal
|2,2819
|2,2934
|% -0,47
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|3,34
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,45
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,58
|71,58
|0,14
|