***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2021 15:51
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEPET]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976822
BIST
15:551.617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,47
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.604
15:559,8288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0966
|Açılış
|: 9,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8495
En Düşük
9,7204
15:5511,3636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0698
|Açılış
|: 11,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3846
En Düşük
11,2653
15:55577,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 4,26
|Açılış
|: 577,48
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
578,21
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler15:55
|BANVT
|72,05
|12.402.553
|% 10,00
|
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|BAGFS
|23,14
|18.847.678
|% 9,98
|
|CEOEM
|9,63
|114.650.711
|% 9,93
|
|IZFAS
|6,69
|3.928.701
|% 9,85
|
|SARKY
|16,81
|45.056.289
|% -7,89
|
|DOKTA
|32,46
|7.516.890
|% -7,78
|
|KLMSN
|10,14
|28.494.236
|% -7,40
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|RALYH
|8,30
|53.243.052
|% -6,21
|
|GARAN
|10,70
|2.392.147.104
|% 1,13
|
|PETKM
|7,22
|2.262.772.230
|% -0,55
|
|TSPOR
|6,55
|1.409.380.818
|% 5,99
|
|THYAO
|18,13
|1.293.046.468
|% -0,17
|
|SISE
|9,35
|947.721.230
|% 0,65
|
|PETKM
|7,22
|2.262.772.230
|% -0,55
|
|TSPOR
|6,55
|1.409.380.818
|% 5,99
|
|GARAN
|10,70
|2.392.147.104
|% 1,13
|
|EKGYO
|2,12
|455.519.554
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,12
|611.598.083
|% 0,97
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8255
|9,8288
|% 0,99
|
|Euro
|11,3547
|11,3636
|% 0,62
|
|Sterlin
|13,2424
|13,3089
|% 0,68
|
|Frank
|10,7226
|10,7872
|% 0,81
|
|Riyal
|2,6147
|2,6278
|% 1,14
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-5,82
|
|Altın Gr.
|577
|578
|4,35
|
|Cumhuriyet
|3.816
|3.874
|34,00
|
|Tam
|3.799
|3.895
|40,41
|
|Yarım
|1.836
|1.884
|19,55
|
|Çeyrek
|921
|942
|9,77
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,25
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|0,04
|
|B. Petrol
|84,62
|84,62
|-0,16
|
Seans Raporu
15:55
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