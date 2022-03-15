***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.03.2022 17:02
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEPET]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010664
BIST
16:562.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 10,25
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.100
En Düşük
2.078
16:5614,6546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,1253
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
16:5616,1449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0434
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
16:56904,48
En Yüksek
|Değişim
|: -2,53%
|| -23,43
|Açılış
|: 904,48
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler16:54
|PKENT
|397,20
|32.389.913
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|40.905.986
|% 9,99
|
|TSPOR
|5,73
|538.791.751
|% 9,98
|
|ELITE
|17,79
|42.028.069
|% 9,95
|
|AYEN
|9,98
|65.825.897
|% 9,91
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|8,99
|368.046.083
|% -8,92
|
|ORCAY
|26,24
|95.198.927
|% -7,93
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|EUYO
|2,98
|1.436.792
|% -5,40
|
|THYAO
|27,66
|3.951.994.957
|% 3,91
|
|FROTO
|282,00
|2.002.780.698
|% 5,15
|
|KRDMD
|14,68
|1.983.436.849
|% -0,68
|
|GARAN
|11,93
|1.640.213.734
|% 0,59
|
|EREGL
|34,60
|1.407.916.090
|% 0,58
|
|YKBNK
|3,83
|902.049.768
|% 2,13
|
|KARSN
|4,11
|831.171.299
|% 5,66
|
|DOHOL
|3,30
|657.369.633
|% -0,90
|
|ODAS
|1,57
|258.635.819
|% 1,95
|
|THYAO
|27,66
|3.951.994.957
|% 3,91
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6564
|14,6631
|% -0,79
|
|Euro
|16,1280
|16,1621
|% -0,16
|
|Sterlin
|19,0579
|19,1534
|% -0,60
|
|Frank
|15,5218
|15,6153
|% -1,08
|
|Riyal
|3,8874
|3,9069
|% -1,11
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-27,52
|
|Altın Gr.
|903
|904
|-24,29
|
|Cumhuriyet
|5.975
|6.066
|-183,00
|
|Tam
|5.950
|6.101
|-167,58
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,06
|
|Çeyrek
|1.442
|1.476
|-40,53
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|-0,25
|
|B. Petrol
|100
|100
|-7,30
|
Seans Raporu
16:54
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
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16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866