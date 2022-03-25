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***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

25.03.2022 12:02
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [MEPET]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012944


BIST
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SERVE 16,57 306.081 % 9,95  
ULUSE 77,45 47.044.318 % 9,94  
ENSRI 20,48 254.068.483 % 9,93  
CEMTS 20,76 52.843.180 % 7,96  
PKENT 249,90 98.524.818 % 7,53  
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12:11 Alış Satış %  
Dolar 14,8250 14,8321 % 0,05  
Euro 16,3249 16,3404 % 0,07  
Sterlin 19,4608 19,5584 % -0,10  
Frank 15,9209 16,0168 % 0,36  
Riyal 3,9406 3,9603 % 0,08  
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Altın Ons 1.956 1.956 -1,59  
Altın Gr. 931 932 -1,01  
Cumhuriyet 6.182 6.275 60,00  
Tam 6.141 6.294 -13,94  
Yarım 2.968 3.044 -6,75  
Çeyrek 1.489 1.522 -3,37  
Gümüş.Ons 25,61 25,64 0,09  
Gümüş Gr. 12,17 12,19 0,02  
B. Petrol 116 116 -2,87  
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