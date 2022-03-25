***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2022 12:02
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEPET]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012944
BIST
12:132.187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 11,22
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.191
En Düşük
2.180
12:1314,8341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0099
|Açılış
|: 14,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
12:1316,3423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0139
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2802
12:13932,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,60
|Açılış
|: 932,08
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,17
BIST En Aktif Hisseler12:11
|SERVE
|16,57
|306.081
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|47.044.318
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|254.068.483
|% 9,93
|
|CEMTS
|20,76
|52.843.180
|% 7,96
|
|PKENT
|249,90
|98.524.818
|% 7,53
|
|IZFAS
|5,62
|1.777.381
|% -5,70
|
|IDEAS
|21,84
|16.109.578
|% -5,13
|
|ETILR
|8,00
|207.744
|% -3,61
|
|ANHYT
|14,09
|13.610.785
|% -3,60
|
|SANEL
|6,38
|361.344
|% -2,89
|
|KRDMD
|15,29
|672.497.154
|% -0,52
|
|THYAO
|28,24
|619.228.071
|% 0,43
|
|SMRTG
|16,28
|538.080.492
|% 5,71
|
|SASA
|59,25
|412.071.632
|% 1,20
|
|SISE
|14,37
|399.596.423
|% 0,42
|
|DOHOL
|3,26
|253.591.689
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,95
|287.017.529
|% 0,51
|
|KARSN
|4,55
|308.783.173
|% 1,11
|
|EKGYO
|2,28
|124.280.816
|% 0,88
|
|ODAS
|1,60
|75.287.600
|% -0,62
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8250
|14,8321
|% 0,05
|
|Euro
|16,3249
|16,3404
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,4608
|19,5584
|% -0,10
|
|Frank
|15,9209
|16,0168
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9406
|3,9603
|% 0,08
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-1,59
|
|Altın Gr.
|931
|932
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.141
|6.294
|-13,94
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,75
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,37
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,64
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,19
|0,02
|
|B. Petrol
|116
|116
|-2,87
|
Seans Raporu
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