***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2022 15:15
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEPET]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013686
BIST
15:032.204
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 31,37
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.204
En Düşük
2.182
15:0314,7253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0901
|Açılış
|: 14,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8419
En Düşük
14,5770
15:0316,3294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0513
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,4335
En Düşük
16,1477
15:03901,17
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -14,65
|Açılış
|: 901,17
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
893,38
BIST En Aktif Hisseler15:03
|KENT
|234,30
|5.611.958
|% 10,00
|
|ULUSE
|93,65
|1.364.761
|% 9,98
|
|GEREL
|4,59
|18.005.233
|% 9,81
|
|GZNMI
|40,52
|109.245.789
|% 9,40
|
|KARSN
|5,62
|1.335.887.659
|% 8,91
|
|PSGYO
|15,53
|95.887.056
|% -9,97
|
|CEOEM
|15,93
|57.046.902
|% -9,95
|
|KAPLM
|65,90
|27.550.266
|% -7,18
|
|PKENT
|230,00
|34.516.532
|% -6,69
|
|ENSRI
|17,49
|144.645.961
|% -5,15
|
|THYAO
|30,22
|2.675.835.492
|% 3,99
|
|SISE
|14,73
|1.442.477.007
|% 3,73
|
|KARSN
|5,62
|1.335.887.659
|% 8,91
|
|KRDMD
|15,27
|986.902.722
|% 0,79
|
|EREGL
|32,82
|892.255.565
|% 0,37
|
|ODAS
|1,90
|759.593.765
|% 5,56
|
|KARSN
|5,62
|1.335.887.659
|% 8,91
|
|EKGYO
|2,41
|414.594.405
|% 2,99
|
|ZOREN
|1,88
|280.824.544
|% 8,67
|
|YKBNK
|3,94
|427.773.666
|% 1,81
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7071
|14,7253
|% -0,61
|
|Euro
|16,3111
|16,3294
|% 0,32
|
|Sterlin
|19,2809
|19,3776
|% -0,29
|
|Frank
|15,6896
|15,7841
|% -0,60
|
|Riyal
|3,9127
|3,9324
|% -0,59
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|-14,13
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-14,65
|
|Cumhuriyet
|5.989
|6.079
|-127,00
|
|Tam
|5.956
|6.110
|-127,09
|
|Yarım
|2.879
|2.956
|-61,48
|
|Çeyrek
|1.444
|1.478
|-30,74
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,46
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|-0,32
|
|B. Petrol
|106
|106
|-3,21
|
Seans Raporu
15:03
daha fazla
-
15:18KARYE
Yüzde 5.01 oranında artışla 16.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 271, 210 adet işlem
-
15:16AKFGY
Yüzde 7.56 oranında artışla 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 561, 390 adet işlem
-
15:15XU100
Endeks 2, 198 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 20, 294.00 milyon TL de
-
15:15AKSGY
Yüzde 5.70 oranında artışla 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 655, 487 adet işlem
-
15:14NTHOL
Yüzde 6.00 oranında artışla 9.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 632, 990 adet işlem