***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2022 10:12
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEPET]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022606
BIST
10:252.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 16,76
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.545
En Düşük
2.531
10:2514,6775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0062
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6864
En Düşük
14,6564
10:2516,0441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1122
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,0441
En Düşük
15,8826
10:25920,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,58
|Açılış
|: 920,80
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
919,65
BIST En Aktif Hisseler10:25
|DAGHL
|23,32
|4.720.063
|% 10,00
|
|DAGI
|3,83
|61.711.717
|% 8,19
|
|DESPC
|12,62
|9.544.103
|% 6,05
|
|ASUZU
|95,35
|16.949.239
|% 5,89
|
|TRGYO
|7,62
|42.806.886
|% 5,54
|
|MMCAS
|3,02
|297.636
|% -8,76
|
|MEPET
|3,42
|1.232.475
|% -6,04
|
|HUNER
|3,19
|19.442.534
|% -5,34
|
|IHAAS
|16,71
|344.544
|% -4,51
|
|AVGYO
|3,01
|4.830.826
|% -3,53
|
|EKGYO
|3,01
|670.716.746
|% 3,44
|
|THYAO
|38,98
|570.656.279
|% 0,31
|
|GARAN
|14,25
|342.575.305
|% 0,42
|
|YKBNK
|5,35
|324.483.526
|% 0,75
|
|KRDMD
|16,26
|287.534.619
|% 0,37
|
|EKGYO
|3,01
|670.716.746
|% 3,44
|
|YKBNK
|5,35
|324.483.526
|% 0,75
|
|ODAS
|2,61
|136.168.835
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,44
|137.170.231
|% 0,91
|
|DOHOL
|3,89
|119.074.316
|% 1,30
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6751
|14,6775
|% 0,04
|
|Euro
|16,0282
|16,0441
|% 0,70
|
|Sterlin
|19,1252
|19,2211
|% 0,06
|
|Frank
|15,4203
|15,5132
|% 0,09
|
|Riyal
|3,9016
|3,9212
|% 0,05
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-6,32
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-3,00
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.199
|-43,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,05
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,79
|-0,10
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,59
|
Seans Raporu
10:25
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10:40INVEO
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10:37XU030
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10:37XU100
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