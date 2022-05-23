***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.05.2022 14:41
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEPET]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031737
BIST
15:002.356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -16,72
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
15:0015,8238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0490
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7230
15:0016,8811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0800
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7658
15:00947,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,74
|Açılış
|: 947,30
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
940,41
BIST En Aktif Hisseler15:00
|IMASM
|51,55
|7.176.332
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|17.331.860
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|14.504.417
|% 9,87
|
|EMNIS
|24,06
|268.540
|% 9,86
|
|DAGHL
|25,98
|2.950.329
|% 9,71
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|POLTK
|639,20
|27.681.497
|% -9,08
|
|SELVA
|10,25
|22.636.598
|% -8,07
|
|ORCAY
|18,34
|107.178.938
|% -6,95
|
|OZRDN
|9,40
|1.506.104
|% -6,00
|
|THYAO
|42,76
|2.360.714.115
|% -0,23
|
|ASELS
|23,30
|1.602.975.009
|% 2,28
|
|GARAN
|15,63
|1.442.217.025
|% -3,82
|
|SISE
|19,06
|1.296.920.240
|% -1,85
|
|SAHOL
|19,55
|1.042.897.713
|% -0,96
|
|SKBNK
|1,26
|421.130.884
|% 5,00
|
|KARSN
|5,82
|984.786.629
|% 3,37
|
|YKBNK
|4,34
|700.507.024
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,57
|380.752.580
|% -2,28
|
|GARAN
|15,63
|1.442.217.025
|% -3,82
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8127
|15,8238
|% -0,31
|
|Euro
|16,8657
|16,8811
|% 0,48
|
|Sterlin
|19,8108
|19,9102
|% 0,22
|
|Frank
|16,2646
|16,3626
|% 0,28
|
|Riyal
|4,1991
|4,2202
|% -0,46
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|17,42
|
|Altın Gr.
|945
|945
|2,51
|
|Cumhuriyet
|6.285
|6.380
|-4,00
|
|Tam
|6.258
|6.416
|3,95
|
|Yarım
|3.025
|3.104
|1,91
|
|Çeyrek
|1.517
|1.552
|0,96
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,13
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,01
|
Seans Raporu
15:00
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15:15GARAN
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 15.63 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 207, 442 adet işlem
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15:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 18 kaybederek (% -0.69 ) 2, 614
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15:14XU100
Endeks 2, 356 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 69 altında . İşlem hacmi 22, 150.00 milyon TL de
-
15:14OZRDN
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 9.40 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 063 adet işlem
-
15:13GSDHO
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 4.46 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 911, 325 adet işlem