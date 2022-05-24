***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.05.2022 15:02
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEPET]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032077
BIST
15:202.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 9,78
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
15:2016,1034
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1778
|Açılış
|: 16,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
15:2017,2471
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2111
|Açılış
|: 17,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
15:20960,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 11,47
|Açılış
|: 960,14
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler15:19
|KGYO
|4,76
|1.740.227
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|66.576.348
|% 9,83
|
|MZHLD
|51,85
|4.184.784
|% 9,11
|
|ORCAY
|19,78
|98.445.665
|% 8,62
|
|CASA
|119,00
|232.015
|% 8,18
|
|SELVA
|9,43
|22.859.292
|% -7,55
|
|MEPET
|4,20
|19.567.622
|% -6,67
|
|NUGYO
|6,26
|165.069.782
|% -6,29
|
|SEYKM
|7,75
|55.519.982
|% -4,32
|
|MNDRS
|3,14
|14.292.456
|% -4,27
|
|GARAN
|15,30
|1.804.892.603
|% 0,86
|
|THYAO
|42,94
|1.710.775.804
|% -0,05
|
|KARSN
|5,82
|1.293.752.136
|% 1,22
|
|SISE
|19,73
|1.076.000.028
|% 1,96
|
|KRDMD
|14,29
|922.332.729
|% 0,49
|
|KARSN
|5,82
|1.293.752.136
|% 1,22
|
|EKGYO
|2,57
|424.878.641
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,27
|184.319.374
|% 0,00
|
|GARAN
|15,30
|1.804.892.603
|% 0,86
|
|YKBNK
|4,39
|486.208.412
|% -0,23
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0948
|16,1067
|% 1,14
|
|Euro
|17,2214
|17,2437
|% 1,22
|
|Sterlin
|20,0330
|20,1335
|% 0,27
|
|Frank
|16,6118
|16,7119
|% 1,16
|
|Riyal
|4,2758
|4,2973
|% 1,06
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|2,90
|
|Altın Gr.
|959
|959
|10,11
|
|Cumhuriyet
|6.394
|6.491
|117,00
|
|Tam
|6.359
|6.519
|113,00
|
|Yarım
|3.073
|3.153
|54,65
|
|Çeyrek
|1.542
|1.577
|27,33
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,35
|0,18
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,16
|