***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.05.2022 12:33
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEPET]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032654
BIST
12:362.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,70
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.437
En Düşük
2.421
12:3616,3948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0302
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,3099
12:3617,5617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0922
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6123
En Düşük
17,4484
12:36973,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,33
|Açılış
|: 973,43
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
969,93
BIST En Aktif Hisseler12:34
|MPARK
|33,24
|26.617.657
|% 9,99
|
|LIDFA
|9,11
|6.328.189
|% 9,89
|
|POLHO
|4,83
|101.592.143
|% 8,54
|
|ARCLK
|80,30
|1.016.074.039
|% 7,93
|
|OYYAT
|76,65
|74.830.903
|% 7,20
|
|KZBGY
|75,70
|29.059.791
|% -9,29
|
|MEPET
|3,71
|15.705.112
|% -8,85
|
|MZHLD
|54,30
|3.921.721
|% -5,48
|
|IMASM
|44,00
|5.539.511
|% -4,97
|
|HEDEF
|5,40
|21.289.769
|% -4,26
|
|THYAO
|42,80
|1.766.395.602
|% 0,33
|
|ARCLK
|80,30
|1.016.074.039
|% 7,93
|
|SISE
|20,84
|998.102.728
|% -0,95
|
|KOZAL
|191,60
|629.620.305
|% 2,30
|
|HEKTS
|30,36
|614.497.931
|% 4,40
|
|SKBNK
|1,33
|207.822.800
|% 5,56
|
|EKGYO
|2,60
|302.527.180
|% 0,00
|
|HALKB
|5,58
|594.868.414
|% -1,41
|
|DOHOL
|3,68
|293.785.921
|% 0,82
|
|YKBNK
|4,49
|225.414.596
|% -0,66
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3543
|16,4048
|% 0,25
|
|Euro
|17,5137
|17,5983
|% 0,74
|
|Sterlin
|20,5868
|20,6900
|% 0,34
|
|Frank
|17,0280
|17,1306
|% 0,54
|
|Riyal
|4,3623
|4,3842
|% 0,33
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-9,35
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|6.465
|6.562
|-7,00
|
|Tam
|6.435
|6.597
|-7,47
|
|Yarım
|3.110
|3.191
|-3,62
|
|Çeyrek
|1.560
|1.596
|-1,81
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,78
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,49
|-0,09
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,42
|