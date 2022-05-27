***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.05.2022 15:37
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEPET]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032943
BIST
15:362.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -4,11
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.441
15:3616,4033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0545
|Açılış
|: 16,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4033
En Düşük
16,3130
15:3617,5864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0268
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,5279
15:36977,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,75
|Açılış
|: 977,25
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler15:36
|HATEK
|21,34
|42.025.850
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
|3.733.380
|% 10,00
|
|AKSA
|54,00
|270.504.767
|% 9,27
|
|ULUUN
|13,83
|185.543.891
|% 7,38
|
|MPARK
|35,56
|149.752.300
|% 6,98
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,74
|372.455.273
|% -9,87
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|MEPET
|3,45
|22.513.509
|% -5,99
|
|NUGYO
|4,75
|119.476.896
|% -5,00
|
|THYAO
|44,70
|3.594.832.101
|% 0,54
|
|KARSN
|6,72
|2.062.702.935
|% 5,00
|
|EREGL
|32,88
|1.474.231.794
|% 1,42
|
|KRDMD
|14,59
|1.393.688.470
|% -0,41
|
|SISE
|20,44
|1.214.823.789
|% -2,20
|
|KARSN
|6,72
|2.062.702.935
|% 5,00
|
|AKFGY
|2,74
|372.455.273
|% -9,87
|
|DOHOL
|3,77
|491.578.074
|% 0,27
|
|HALKB
|5,64
|690.654.749
|% 1,99
|
|YKBNK
|4,49
|520.645.243
|% -1,32
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3943
|16,4033
|% 0,33
|
|Euro
|17,5625
|17,5864
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,6570
|20,7606
|% 0,54
|
|Frank
|17,0864
|17,1893
|% 0,64
|
|Riyal
|4,3589
|4,3808
|% 0,33
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|1,25
|
|Altın Gr.
|977
|978
|4,97
|
|Cumhuriyet
|6.503
|6.602
|43,00
|
|Tam
|6.470
|6.633
|39,31
|
|Yarım
|3.127
|3.209
|19,02
|
|Çeyrek
|1.568
|1.604
|9,51
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,24
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|0,21
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,58
|