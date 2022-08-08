***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.08.2022 10:30
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEPET]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052802
BIST
13:502.790
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 39,85
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
13:5017,9771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0649
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
13:5018,3260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0847
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
13:501.027,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.027,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.027,89
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler13:48
|NETAS
|22,24
|40.488.859
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|58.283.150
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|188.873.568
|% 9,98
|
|OBASE
|15,36
|13.950.536
|% 9,95
|
|ORMA
|39,34
|877.925
|% 9,95
|
|ASUZU
|267,30
|14.311.242
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|197.198.058
|% -9,80
|
|KZBGY
|40,06
|17.153.545
|% -9,69
|
|BRKO
|1,80
|1.588.394
|% -8,63
|
|HUNER
|3,43
|75.917.880
|% -6,03
|
|THYAO
|58,50
|2.724.371.487
|% 0,52
|
|EKGYO
|3,69
|1.301.239.558
|% 5,43
|
|EREGL
|28,36
|1.179.623.394
|% 2,83
|
|AKBNK
|9,35
|1.001.078.734
|% -0,21
|
|SISE
|23,86
|986.271.465
|% 1,97
|
|EKGYO
|3,69
|1.301.239.558
|% 5,43
|
|SKBNK
|2,40
|422.399.869
|% 8,60
|
|YKBNK
|5,24
|895.142.028
|% 0,00
|
|TSKB
|3,27
|537.485.273
|% 2,83
|
|ZOREN
|2,41
|274.860.882
|% 2,99
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9603
|17,9670
|% 0,31
|
|Euro
|18,3155
|18,3286
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,6625
|21,7711
|% 0,49
|
|Frank
|18,6828
|18,7954
|% 0,73
|
|Riyal
|4,7655
|4,7894
|% 0,27
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|4,54
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|4,52
|
|Cumhuriyet
|6.852
|6.955
|5,00
|
|Tam
|6.893
|6.946
|-44,00
|
|Yarım
|3.359
|3.396
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.697
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,18
|20,20
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|0,18
|
|B. Petrol
|94,02
|94,02
|-0,90
|