***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2022 15:13
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063089
BIST
15:253.349
En Yüksek
|Değişim
|: -2,28%
|| -78,18
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
15:2518,2604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
15:2518,2885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0951
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
15:251.000,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.000,16
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,39
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler15:25
|DESA
|31,72
|39.234.485
|% 9,99
|
|PAGYO
|23,12
|16.551.552
|% 9,99
|
|TUKAS
|12,95
|325.560.294
|% 9,93
|
|IEYHO
|1,12
|125.866.512
|% 9,80
|
|HURGZ
|2,94
|76.890.876
|% 9,70
|
|ISCTR
|10,17
|1.305.412.698
|% -10,00
|
|VAKFN
|3,42
|135.620.235
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|97.162.309
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|45.017.745
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,05
|5.566.456.145
|% -9,69
|
|THYAO
|71,10
|3.607.907.935
|% 0,00
|
|ASELS
|30,80
|3.441.835.719
|% 2,67
|
|AKBNK
|14,23
|2.881.023.600
|% -9,71
|
|YKBNK
|7,86
|2.393.505.872
|% -9,97
|
|EKGYO
|4,38
|2.152.540.765
|% -9,13
|
|KRDMD
|13,05
|5.566.456.145
|% -9,69
|
|YKBNK
|7,86
|2.393.505.872
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,23
|2.881.023.600
|% -9,71
|
|CEMAS
|1,46
|259.062.853
|% -0,68
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2504
|18,2604
|% 0,06
|
|Euro
|18,2794
|18,2885
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,0194
|21,1248
|% 0,51
|
|Frank
|18,8996
|19,0135
|% 0,01
|
|Riyal
|4,8421
|4,8663
|% 0,02
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|0,95
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|0,72
|
|Cumhuriyet
|6.725
|6.827
|3,00
|
|Tam
|6.754
|6.808
|-8,00
|
|Yarım
|3.291
|3.328
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,49
|19,52
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|0,06
|
|B. Petrol
|92,45
|92,45
|-0,72
|
Seans Raporu
15:25
daha fazla
-
15:40EKGYO
Yüzde -9.54 oranında düşüşle 4.36 lira fiyatla işlem gören hissede 487, 209, 639 adet işlem
-
15:38YKBNK
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 7.86 lira fiyatla işlem gören hissede 301, 037, 448 adet işlem
-
15:37HLGYO
Yüzde -7.06 oranında düşüşle 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 249, 149 adet işlem
-
15:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -98, 92 kaybederek (% -2.64 ) 3, 649
-
15:36XU100
Endeks 3, 348 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 31 altında . İşlem hacmi 50, 305.00 milyon TL de