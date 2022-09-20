***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2022 11:59
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEPET]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064197
BIST
16:153.238
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 38,89
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
16:1518,3160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0221
|Açılış
|: 18,4230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
16:1518,2744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0562
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2400
16:15981,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,87
|Açılış
|: 981,27
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
979,70
BIST En Aktif Hisseler16:15
|HDFGS
|2,75
|77.853.269
|% 10,00
|
|HKTM
|37,42
|73.489.823
|% 9,93
|
|BIOEN
|12,88
|222.210.242
|% 9,90
|
|ZOREN
|3,60
|494.656.813
|% 9,76
|
|PINSU
|8,79
|88.402.265
|% 9,33
|
|TSKB
|3,97
|15.570.971
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|4.290.079
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|16.467.813
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,44
|6.370.008.004
|% -9,83
|
|VAKBN
|8,44
|6.370.008.004
|% -9,83
|
|ISCTR
|8,12
|3.872.462.251
|% 2,92
|
|GARAN
|19,68
|3.737.842.516
|% 0,36
|
|HALKB
|8,19
|3.710.934.695
|% -8,49
|
|THYAO
|70,60
|3.710.332.098
|% 2,69
|
|VAKBN
|8,44
|6.370.008.004
|% -9,83
|
|EKGYO
|3,87
|2.022.416.083
|% -1,78
|
|ISCTR
|8,12
|3.872.462.251
|% 2,92
|
|HALKB
|8,19
|3.710.934.695
|% -8,49
|
|YKBNK
|7,05
|2.795.007.075
|% 4,60
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3108
|18,3160
|% 0,12
|
|Euro
|18,2614
|18,2744
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,8226
|20,9271
|% 0,01
|
|Frank
|18,8520
|18,9656
|% -0,07
|
|Riyal
|4,8537
|4,8780
|% 0,22
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-9,54
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|6.648
|6.748
|6,00
|
|Tam
|6.670
|6.765
|-24,00
|
|Yarım
|3.250
|3.295
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.648
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,22
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,35
|-0,15
|
|B. Petrol
|92,47
|92,47
|0,47
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 36 artarak (% 1.60 ) 2, 875
-
16:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BIOEN, ZOREN, HDFGS
-
16:30
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKBN, TSKB, SKBNK, ISGYO, ROYAL
-
16:30
BIOEN, KRPLS, PINSU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:30
IHLAS, SUMAS, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında