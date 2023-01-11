***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:20
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEPET]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099855
BIST
12:264.953
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -34,71
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
12:2618,7856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
12:2620,1877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0260
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
12:261.139,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,34
|Açılış
|: 1.138,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler12:26
|SDTTR
|56,65
|4.943.392
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.237.882
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|38.912.893
|% 9,93
|
|PRDGS
|7,57
|196.859.796
|% 9,55
|
|POLTK
|1.737,60
|18.762.398
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|KATMR
|2,09
|269.967.369
|% -9,91
|
|GOZDE
|21,26
|249.482.424
|% -9,15
|
|HKTM
|68,75
|288.142.564
|% -7,78
|
|THYAO
|131,40
|4.325.597.457
|% 0,15
|
|ASELS
|57,10
|2.550.590.715
|% -1,81
|
|EREGL
|38,28
|2.517.655.712
|% 1,11
|
|KRDMD
|18,01
|1.864.956.129
|% -0,72
|
|TUPRS
|484,10
|1.719.695.910
|% 1,85
|
|EKGYO
|8,48
|1.281.668.011
|% -0,24
|
|KATMR
|2,09
|269.967.369
|% -9,91
|
|YKBNK
|9,41
|1.140.026.588
|% -1,26
|
|KRDMD
|18,01
|1.864.956.129
|% -0,72
|
|SKBNK
|2,70
|255.010.652
|% -1,10
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7828
|18,7856
|% 0,06
|
|Euro
|20,1792
|20,1877
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,7499
|22,8640
|% 0,02
|
|Frank
|20,2860
|20,4082
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9860
|5,0110
|% 0,01
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|7,42
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.139
|4,79
|
|Cumhuriyet
|7.653
|7.768
|34,00
|
|Tam
|7.690
|7.746
|11,00
|
|Yarım
|3.735
|3.789
|5,00
|
|Çeyrek
|1.868
|1.895
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|14,49
|14,51
|0,24
|
|B. Petrol
|80,70
|80,70
|0,60
|