***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.11.2023 13:31
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEPET]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217361
BIST
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16:237.687
En Düşük
|Değişim
|: -1,09%
|| -84,78
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.669
En Yüksek
7.786
16:2328,5912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0431
|Açılış
|: 28,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
|
28,5934
En Düşük
28,4784
16:2330,5295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0012
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6247
En Düşük
30,0906
16:231.779,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,18
|Açılış
|: 1.779,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.777,26
|
1.785,20
En Düşük
1.770,35
BIST En Aktif Hisseler16:23
|ATATP
|65,45
|53.273.976
|% 10,00
|
|AVTUR
|10,45
|9.287.017
|% 10,00
|
|SANEL
|19,16
|18.697.486
|% 9,99
|
|ARENA
|29,06
|65.969.694
|% 9,99
|
|PCILT
|36,62
|170.156.321
|% 9,97
|
|ISBTR
|576.642,50
|10.956.208
|% -10,00
|
|QNBFL
|990,00
|3.140.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|110,10
|1.285.765
|% -9,98
|
|TURGG
|543,00
|65.960.513
|% -9,95
|
|QNBFB
|324,50
|7.613.012
|% -9,86
|
|THYAO
|236,80
|10.468.358.877
|% 3,36
|
|REEDR
|28,74
|3.554.672.162
|% 7,00
|
|ISCTR
|20,34
|2.903.024.092
|% 1,29
|
|TUPRS
|149,80
|2.630.814.443
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|1.908.617.177
|% 3,78
|
|EKGYO
|7,14
|1.908.617.177
|% 3,78
|
|ISCTR
|20,34
|2.903.024.092
|% 1,29
|
|IHLAS
|1,37
|180.538.312
|% 9,60
|
|REEDR
|28,74
|3.554.672.162
|% 7,00
|
|ZOREN
|5,10
|629.655.972
|% -2,30
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5869
|28,5912
|% 0,15
|
|Euro
|30,5194
|30,5295
|% 0,00
|
|Sterlin
|34,9246
|35,0997
|% 0,36
|
|Frank
|31,4772
|31,6668
|% -0,10
|
|Riyal
|7,5995
|7,6376
|% 0,15
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,10
|22,13
|% 0,66
|
|Platin
|853,03
|855,25
|% 0,66
|
|Paladyum
|975,24
|978,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,62
|81,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.935,29
|1.935,64
|% 0,66
|