***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2024 17:20
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273000
BIST
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17:569.560
En Düşük
|Değişim
|: -1,23%
|| -119,47
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.513
En Yüksek
9.650
17:5632,4943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0833
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5085
En Düşük
32,3337
17:5634,6173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1231
|Açılış
|: 34,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
34,6964
En Düşük
34,3902
17:562.487,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,77
|Açılış
|: 2.487,95
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.494,04
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler17:56
|KCAER
|63,25
|1.827.905.597
|% 10,00
|
|MAGEN
|18,37
|575.229.434
|% 10,00
|
|UFUK
|379,50
|27.411.772
|% 10,00
|
|DNISI
|19,61
|78.438.446
|% 9,98
|
|GSRAY
|7,62
|657.537.897
|% 9,96
|
|CLEBI
|1.791,00
|427.946.467
|% -10,00
|
|GRNYO
|11,61
|15.576.080
|% -10,00
|
|BASCM
|14,04
|2.417.672
|% -10,00
|
|PEKGY
|8,13
|1.103.581.055
|% -9,97
|
|YAYLA
|23,14
|31.695.770
|% -9,96
|
|THYAO
|299,50
|11.340.502.770
|% 0,34
|
|ENTRA
|14,99
|7.427.334.999
|% -6,89
|
|TUPRS
|185,40
|5.074.875.679
|% 1,31
|
|KOZAL
|24,64
|5.033.460.554
|% 0,57
|
|YKBNK
|30,16
|4.960.892.596
|% -4,56
|
|ENTRA
|14,99
|7.427.334.999
|% -6,89
|
|ZOREN
|5,74
|1.960.990.382
|% -2,38
|
|ISCTR
|12,21
|4.209.141.716
|% -3,93
|
|KOZAL
|24,64
|5.033.460.554
|% 0,57
|
|YKBNK
|30,16
|4.960.892.596
|% -4,56
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4876
|32,4943
|% 0,26
|
|Euro
|34,6036
|34,6173
|% 0,36
|
|Sterlin
|40,4261
|40,6288
|% 0,39
|
|Frank
|35,5910
|35,7694
|% 0,25
|
|Riyal
|8,6587
|8,7021
|% 0,37
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,30
|28,33
|% 0,66
|
|Platin
|969,35
|970,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.029,62
|1.032,40
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,21
|90,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.389,34
|2.389,73
|% 0,66
|