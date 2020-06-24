***MEPET*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.06.2020 09:48
***MEPET*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEPET
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852588
BIST
11:07114.722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -617,03
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.599
En Düşük
114.525
11:076,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0133
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
11:077,7466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0038
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7404
11:07390,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,13
|Açılış
|: 390,52
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
390,92
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|33,06
|2.998.479
|% 9,98
|
|ULAS
|4,97
|11.185.820
|% 9,47
|
|ECZYT
|16,07
|53.183.198
|% 8,51
|
|EGCYO
|1,56
|67.394
|% 8,33
|
|DIRIT
|1,34
|117.641
|% 7,20
|
|YONGA
|24,30
|26.050
|% -10,00
|
|BAYRK
|8,12
|3.037.137
|% -9,58
|
|BMELK
|4,14
|35.016
|% -9,21
|
|DGKLB
|2,31
|117.145.549
|% -6,85
|
|IZMDC
|12,93
|3.260.492
|% -5,55
|
|GUSGR
|4,71
|358.854.135
|% 3,06
|
|GARAN
|8,35
|351.436.359
|% -1,30
|
|KARSN
|2,83
|331.698.816
|% 3,66
|
|KRDMD
|3,00
|251.737.962
|% 1,35
|
|ECILC
|6,46
|234.135.223
|% 2,38
|
|KARSN
|2,83
|331.698.816
|% 3,66
|
|EKGYO
|1,92
|162.739.634
|% -1,03
|
|KRDMD
|3,00
|251.737.962
|% 1,35
|
|GUSGR
|4,71
|358.854.135
|% 3,06
|
|TSKB
|1,26
|73.645.714
|% -1,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5386
|8,5814
|% -0,09
|
|Frank
|7,2262
|7,2697
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|2,04
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.543
|4,80
|
|Tam
|2.596
|2.607
|4,90
|
|Yarım
|1.265
|1.275
|2,40
|
|Çeyrek
|634
|639
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,88
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,44
|42,44
|-0,19
|