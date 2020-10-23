***MEPET*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.10.2020 18:09
***MEPET*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEPET
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883404
BIST
18:051.191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -7,69
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.179
18:057,9570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0192
|Açılış
|: 7,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
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7,9771
En Düşük
7,9310
18:059,4409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0494
|Açılış
|: 9,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
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9,4511
En Düşük
9,3571
18:05486,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,86
|Açılış
|: 486,85
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
484,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PINSU
|9,24
|211.181.593
|% 10,00
|
|SANFM
|12,10
|13.660.958
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|226.649.496
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|37.902.540
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|37.936.833
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,80
|5.442.934
|% -10,00
|
|KLGYO
|12,26
|67.275.070
|% -9,99
|
|AKYHO
|6,94
|79.171.113
|% -9,99
|
|BALAT
|7,57
|1.313.577
|% -9,99
|
|GRNYO
|3,61
|19.180.422
|% -9,98
|
|TSKB
|1,82
|2.320.010.397
|% 5,20
|
|GARAN
|7,07
|1.182.678.864
|% -0,42
|
|SISE
|6,81
|1.151.922.638
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,48
|748.240.559
|% -2,25
|
|EKGYO
|1,82
|639.534.279
|% -4,21
|
|TSKB
|1,82
|2.320.010.397
|% 5,20
|
|EKGYO
|1,82
|639.534.279
|% -4,21
|
|SKBNK
|1,87
|478.610.030
|% -6,03
|
|KRDMD
|3,48
|748.240.559
|% -2,25
|
|YKBNK
|2,22
|410.281.392
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9533
|7,9570
|% 0,24
|
|Euro
|9,4328
|9,4409
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,3271
|10,3789
|% -0,28
|
|Frank
|8,7566
|8,8093
|% 0,47
|
|Riyal
|2,1140
|2,1246
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|0,44
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,13
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|14,00
|
|Tam
|3.208
|3.287
|23,47
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|11,35
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,61
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,75
|41,75
|-0,71
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AVTUR
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 189, 384 adet işlem
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17:58XU100
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Yüzde -6.46 oranında düşüşle 296.90 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 828 adet işlem
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17:56FLAP
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 610, 823 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TKFEN, BIMAS