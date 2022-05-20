***MEPET*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.05.2022 09:25
***MEPET*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEPET
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031370
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
0
En Düşük
0
18:0515,9619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1200
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0450
|
15,9662
En Düşük
15,8375
18:0516,9082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0720
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8500
|
16,9208
En Düşük
16,7772
18:05947,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,14
|Açılış
|: 947,65
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
948,10
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 6,53
|
|ZOREN
|1,99
|78.470.459
|% 0,00
|
|YESIL
|1,53
|6.643.662
|% 0,00
|
|ULKER
|15,47
|21.439.955
|% 0,00
|
|TUPRS
|251,00
|795.969.362
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,99
|78.470.459
|% 0,00
|
|YESIL
|1,53
|6.643.662
|% 0,00
|
|ULKER
|15,47
|21.439.955
|% 0,00
|
|TUPRS
|251,00
|795.969.362
|% 0,00
|
|RHEAG
|2,02
|3.091.820
|% 0,00
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9494
|15,9608
|% 0,75
|
|Euro
|16,8808
|16,9043
|% 0,40
|
|Sterlin
|19,8531
|19,9527
|% 0,55
|
|Frank
|16,3612
|16,4598
|% 0,65
|
|Riyal
|4,2397
|4,2610
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|5,55
|
|Altın Gr.
|946
|947
|6,08
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.349
|20,00
|
|Tam
|6.237
|6.402
|44,26
|
|Yarım
|3.015
|3.097
|21,41
|
|Çeyrek
|1.512
|1.548
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,05
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,30
|0,10
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,51
|