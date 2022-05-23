***MEPET*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.05.2022 09:27
***MEPET*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEPET
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031639
BIST
10:452.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 19,95
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.385
10:4515,9399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0671
|Açılış
|: 15,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8700
|
15,9720
En Düşük
15,8601
10:4516,9105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1094
|Açılış
|: 16,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,9443
En Düşük
16,8034
10:45948,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 5,90
|Açılış
|: 948,46
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
953,51
En Düşük
943,34
BIST En Aktif Hisseler10:45
|IMASM
|51,55
|6.851.567
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|16.271.536
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|10.866.020
|% 9,87
|
|DAGHL
|26,00
|804.908
|% 9,80
|
|PRKAB
|37,50
|41.988.141
|% 7,57
|
|SNKRN
|25,44
|265.644
|% -9,98
|
|MRGYO
|1,23
|5.820.326
|% -7,52
|
|CASA
|107,40
|101.063
|% -6,61
|
|ERSU
|4,01
|5.682.588
|% -6,53
|
|POLTK
|660,20
|7.906.884
|% -6,09
|
|THYAO
|42,72
|638.061.877
|% -0,33
|
|GARAN
|16,45
|503.416.026
|% 1,23
|
|KARSN
|5,93
|421.426.496
|% 5,33
|
|ASELS
|23,44
|418.053.856
|% 2,90
|
|KRDMD
|14,35
|315.609.395
|% 2,65
|
|SKBNK
|1,27
|155.570.320
|% 5,83
|
|KARSN
|5,93
|421.426.496
|% 5,33
|
|YKBNK
|4,39
|253.903.841
|% 1,39
|
|GARAN
|16,45
|503.416.026
|% 1,23
|
|EKGYO
|2,65
|78.470.937
|% 0,76
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9167
|15,9399
|% 0,42
|
|Euro
|16,8788
|16,9105
|% 0,65
|
|Sterlin
|19,8974
|19,9972
|% 0,66
|
|Frank
|16,2858
|16,3839
|% 0,41
|
|Riyal
|4,2260
|4,2472
|% 0,17
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|9,78
|
|Altın Gr.
|947
|948
|5,02
|
|Cumhuriyet
|6.289
|6.384
|53,00
|
|Tam
|6.256
|6.412
|10,48
|
|Yarım
|3.024
|3.102
|5,07
|
|Çeyrek
|1.517
|1.551
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,97
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|0,10
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,01
|
Seans Raporu
10:45
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11:00SKBNK
Yüzde 6.67 oranında artışla 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 626, 266 adet işlem
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10:59
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10:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, THYAO
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10:59XU100
Endeks 2, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 6, 705.00 milyon TL de