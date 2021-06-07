***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.06.2021 14:11
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Reform Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.06.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
07.06.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Reform Bağımsız Denetim A.Ş. şirketimizin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak belirlenmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940504
BIST
16:591.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 13,16
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
16:598,6319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0349
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
16:5910,5212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0289
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
16:59524,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,35
|Açılış
|: 524,65
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler16:59
|ATATP
|29,04
|10.421.962
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.220.127
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.822.450
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,73
|3.431.660
|% 8,43
|
|NATEN
|40,98
|61.554.169
|% 7,62
|
|METUR
|22,50
|23.783.273
|% -10,00
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|YESIL
|72,00
|17.685.112
|% -6,49
|
|DERHL
|5,17
|13.922.749
|% -6,34
|
|PKENT
|2.528,80
|2.124.850
|% -6,03
|
|THYAO
|14,30
|1.203.698.734
|% 1,85
|
|GARAN
|8,26
|1.176.650.278
|% 1,98
|
|KOZAL
|124,00
|604.046.133
|% 2,65
|
|KRDMD
|7,78
|497.824.907
|% 0,39
|
|SISE
|8,15
|466.283.970
|% 0,99
|
|EKGYO
|1,98
|353.166.375
|% 1,54
|
|YKBNK
|2,25
|375.632.758
|% 1,81
|
|GARAN
|8,26
|1.176.650.278
|% 1,98
|
|BOBET
|4,14
|413.135.733
|% -2,13
|
|THYAO
|14,30
|1.203.698.734
|% 1,85
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6300
|8,6319
|% -0,40
|
|Euro
|10,5153
|10,5212
|% -0,27
|
|Sterlin
|12,1979
|12,2591
|% -0,30
|
|Frank
|9,5741
|9,6318
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2948
|2,3063
|% -0,40
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-1,24
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.450
|3.538
|-9,61
|
|Yarım
|1.667
|1.712
|-4,65
|
|Çeyrek
|836
|856
|-2,33
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,75
|71,75
|-0,14
|