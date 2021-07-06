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***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

06.07.2021 10:16



***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Reform Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.06.2021
Tescil Tarihi
21.06.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.06.2021 10354
Açıklamalar

07.06.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, şirketimizin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak belirlenen Reform Bağımsız Denetim A.Ş. tescil edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946729


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Yarım 1.589 1.631 2,67  
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