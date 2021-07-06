***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.07.2021 10:16
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Reform Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.06.2021
Tescil Tarihi
21.06.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.06.2021 10354
Açıklamalar
07.06.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, şirketimizin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak belirlenen Reform Bağımsız Denetim A.Ş. tescil edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946729
BIST
10:061.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,42
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.397
En Düşük
1.395
10:068,6559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0085
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,6725
En Düşük
8,6270
10:0610,2927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3201
En Düşük
10,2625
10:06502,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 3,03
|Açılış
|: 502,30
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
503,33
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler10:04
|EDATA
|7,26
|4.408.817
|% 10,00
|
|TKURU
|239,00
|4.466.432
|% 9,94
|
|SELVA
|6,47
|7.075.742
|% 9,66
|
|EUKYO
|7,89
|1.165.421
|% 9,54
|
|ARMDA
|53,90
|1.011.941
|% 6,21
|
|KSTUR
|248,00
|44.392
|% -7,15
|
|DIRIT
|3,52
|39.878
|% -6,13
|
|NIBAS
|12,32
|1.334.656
|% -5,16
|
|SUMAS
|61,10
|18.330
|% -4,53
|
|TACTR
|30,02
|129.776
|% -4,46
|
|THYAO
|14,09
|38.592.344
|% -0,21
|
|EREGL
|18,37
|33.843.314
|% 0,82
|
|SASA
|29,70
|24.688.738
|% 0,54
|
|GARAN
|8,64
|23.897.013
|% 0,00
|
|KOZAL
|111,60
|18.808.019
|% 0,18
|
|EKGYO
|1,89
|17.790.594
|% -0,53
|
|PEKGY
|1,30
|8.640.870
|% 0,78
|
|IHLAS
|0,59
|3.152.555
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,23
|10.814.036
|% 0,00
|
|TSKB
|1,29
|6.188.145
|% 0,00
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6527
|8,6559
|% -0,10
|
|Euro
|10,2870
|10,2927
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,9756
|12,0357
|% 0,09
|
|Frank
|9,3589
|9,4152
|% 0,00
|
|Riyal
|2,2994
|2,3110
|% -0,20
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|14,78
|
|Altın Gr.
|502
|502
|2,99
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,62
|26,65
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|0,03
|
|B. Petrol
|77,39
|77,39
|0,23
|