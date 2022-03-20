***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.03.2022 15:54
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Reform Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 18.03.2022 Tarihli Kararı ile Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 2022 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesinin teklif edilmesine, keyfiyetin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011623
BIST
18:052.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 10,67
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
18:0514,8130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1112
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8268
En Düşük
14,6600
18:0516,4020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0765
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2537
18:05914,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,73
|Açılış
|: 914,50
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|381,10
|43.481.428
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|14.100.689
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.817.898
|% 9,88
|
|AVTUR
|2,36
|5.049.389
|% 9,77
|
|EUHOL
|3,28
|66.716.077
|% 9,70
|
|PKENT
|354,00
|49.568.883
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.683.403
|% -9,72
|
|ORCAY
|18,81
|191.626.454
|% -9,57
|
|ORMA
|28,00
|100.880
|% -5,15
|
|OYLUM
|4,78
|5.656.157
|% -4,97
|
|THYAO
|27,72
|2.885.644.000
|% -0,50
|
|EREGL
|36,16
|2.364.324.707
|% 1,12
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|FROTO
|294,60
|983.889.275
|% -2,84
|
|DOHOL
|3,51
|656.970.392
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,91
|714.974.677
|% 0,51
|
|KARSN
|4,34
|705.583.169
|% 4,08
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8054
|14,8130
|% 0,76
|
|Euro
|16,3379
|16,4020
|% 0,47
|
|Sterlin
|19,4667
|19,5643
|% 1,12
|
|Frank
|15,8293
|15,9247
|% 1,42
|
|Riyal
|3,9373
|3,9571
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|-22,22
|
|Altın Gr.
|914
|914
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|-11,00
|
|Tam
|6.047
|6.199
|-10,57
|
|Yarım
|2.923
|2.999
|-5,11
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-2,55
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,98
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|-0,11
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,77
|