***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
07.05.2021 18:20
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2021 -31.03.2021 dönemine ait faaliyet raporu ektedir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935362
BIST
18:051.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,60
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.445
En Düşük
1.423
18:058,2467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0229
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2177
18:0510,0284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0234
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0439
En Düşük
9,9609
18:05484,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,32
|Açılış
|: 484,89
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHGZT
|1,43
|7.558.381
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.644.148
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|220.772.356
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.422.685
|% 9,99
|
|INTEM
|45,72
|5.791.062
|% 9,96
|
|VAKFN
|15,54
|5.989.365
|% -9,97
|
|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
|
|ITTFH
|1,91
|116.129.161
|% -8,17
|
|AKSA
|15,90
|103.708.406
|% -7,40
|
|YGYO
|1,24
|42.662.885
|% -6,06
|
|PETKM
|6,55
|5.545.876.592
|% -5,07
|
|GARAN
|7,69
|2.281.013.805
|% 4,06
|
|KOZAL
|129,20
|1.786.098.376
|% 5,47
|
|KRDMD
|8,49
|1.295.418.184
|% 2,54
|
|TUPRS
|96,65
|929.673.156
|% 5,40
|
|PETKM
|6,55
|5.545.876.592
|% -5,07
|
|YKBNK
|2,14
|848.142.311
|% 2,88
|
|TSKB
|1,30
|497.125.018
|% 4,84
|
|GARAN
|7,69
|2.281.013.805
|% 4,06
|
|SKBNK
|1,18
|235.450.054
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2399
|8,2467
|% -0,28
|
|Euro
|10,0129
|10,0284
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,4761
|11,5336
|% 0,20
|
|Frank
|9,0878
|9,1425
|% 0,14
|
|Riyal
|2,1890
|2,2000
|% -0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|19,60
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,44
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,39
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,02
|68,02
|-0,07
|