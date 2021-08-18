***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
18.08.2021 19:59
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ait faaliyet raporu ekte pdf olarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959143
BIST
14:501.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -10,35
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
14:508,5190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0710
|Açılış
|: 8,5180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
14:509,9834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0685
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0134
En Düşük
9,8798
14:50489,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 4,04
|Açılış
|: 489,70
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler14:50
|PENTA
|88,90
|11.617.750
|% 15,01
|
|KTSKR
|52,75
|83.505.499
|% 13,10
|
|DMSAS
|7,75
|61.436.730
|% 12,81
|
|DOBUR
|22,94
|2.146.337
|% 12,56
|
|UFUK
|24,76
|873.830
|% 9,95
|
|BRYAT
|382,60
|67.706.179
|% -7,92
|
|VAKKO
|10,60
|23.555.923
|% -6,94
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|BEYAZ
|8,82
|3.121.136
|% -6,17
|
|GARAN
|9,30
|481.745.129
|% -0,85
|
|KRDMD
|7,77
|439.418.419
|% -3,36
|
|SISE
|8,73
|420.994.351
|% 1,28
|
|THYAO
|12,27
|406.422.200
|% 0,16
|
|EREGL
|18,60
|353.896.895
|% -2,36
|
|EKGYO
|1,87
|315.230.872
|% 1,63
|
|ODAS
|1,42
|123.813.182
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,55
|165.461.178
|% -1,54
|
|KRDMD
|7,77
|439.418.419
|% -3,36
|
|GARAN
|9,30
|481.745.129
|% -0,85
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5173
|8,5190
|% 0,84
|
|Euro
|9,9772
|9,9834
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,6182
|11,6765
|% 0,27
|
|Frank
|9,2460
|9,3017
|% 0,75
|
|Riyal
|2,2631
|2,2745
|% 0,75
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-0,40
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,25
|
|Cumhuriyet
|3.250
|3.300
|18,00
|
|Tam
|3.235
|3.317
|18,03
|
|Yarım
|1.564
|1.604
|8,72
|
|Çeyrek
|784
|802
|4,36
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,01
|
|B. Petrol
|65,93
|65,93
|-2,30
|
Seans Raporu
14:50
daha fazla
-
15:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 13 kaybederek (% -0.78 ) 1, 550
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15:01XU100
Endeks 1, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 73 altında . İşlem hacmi 7, 163.00 milyon TL de
-
15:01DARDL
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 297, 319 adet işlem
-
14:59ALARK
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 404, 809 adet işlem
-
14:56BRYAT
Yüzde -5.89 oranında düşüşle 384.90 lira fiyatla işlem gören hissede 171, 558 adet işlem