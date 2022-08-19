***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
19.08.2022 18:10
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ait faaliyet raporu ekte pdf olarak verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057169
BIST
17:573.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 4,42
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
17:5718,1125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0335
|Açılış
|: 18,1880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1200
En Düşük
18,0302
17:5718,2003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0607
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1807
17:571.017,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -4,12
|Açılış
|: 1.017,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.024,18
En Düşük
1.016,75
BIST En Aktif Hisseler17:57
|HKTM
|13,31
|1.377.412
|% 10,00
|
|SAYAS
|50,60
|81.928.073
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|69.505.792
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|28.518.294
|% 9,97
|
|RYSAS
|10,06
|80.257.288
|% 9,95
|
|GZNMI
|41,28
|449.967.589
|% -9,99
|
|ALCTL
|31,26
|93.628.096
|% -9,97
|
|DENGE
|2,23
|68.223.496
|% -8,23
|
|EMNIS
|47,06
|558.007
|% -7,91
|
|DOKTA
|32,00
|16.057.451
|% -7,19
|
|THYAO
|68,70
|5.027.820.703
|% -1,36
|
|PETKM
|11,58
|4.558.648.186
|% 4,70
|
|SISE
|25,78
|3.723.306.015
|% 1,10
|
|EREGL
|29,88
|2.900.895.698
|% 1,36
|
|TUPRS
|329,50
|2.828.435.986
|% 0,15
|
|EKGYO
|3,72
|2.126.134.562
|% 2,20
|
|YKBNK
|5,72
|2.480.788.507
|% -3,21
|
|PETKM
|11,58
|4.558.648.186
|% 4,70
|
|ALBRK
|2,02
|687.836.895
|% 3,06
|
|DOHOL
|4,95
|1.444.697.966
|% 4,43
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1030
|18,1125
|% 0,19
|
|Euro
|18,1808
|18,2003
|% -0,33
|
|Sterlin
|21,3023
|21,4091
|% -0,89
|
|Frank
|18,8004
|18,9136
|% -0,02
|
|Riyal
|4,8062
|4,8303
|% 0,22
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|-9,57
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|-4,12
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|-35,00
|
|Tam
|6.826
|6.898
|-39,00
|
|Yarım
|3.326
|3.372
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.686
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,13
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|-0,26
|
|B. Petrol
|96,69
|96,69
|0,10
|
Seans Raporu
17:57
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17:59RYGYO
Yüzde 4.73 oranında artışla 5.09 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 910, 609 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 3, 031 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 58, 752.00 milyon TL de
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17:58RTALB
Yüzde 5.89 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 031, 535 adet işlem
-
17:57OZGYO
Yüzde 7.47 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 249, 040 adet işlem
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17:56CMBTN
Yüzde 4.97 oranında artışla 285.30 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 630 adet işlem