***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









29 620.177 545.090Finansman Giderleri29 -11.584.747 -8.771.606SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-9.714.165 -11.508.447Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-656.531 7.005Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 -569.415 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 -87.116 7.005SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-10.370.696 -11.501.442DÖNEM KARI (ZARARI)-10.370.696 -11.501.442Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-10.370.696 -11.501.442Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 -0,13760000 -0,15260000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.164.050 -49.489.597Dönem Karı (Zararı)-10.370.696 -11.501.442Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-10.370.696 -11.501.442Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler266.947 2.987.553Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 2.930.590 2.685.512Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-183.223 -216.430Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -183.223 -216.430Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler75.706 41.189Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 75.706 41.189Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler459.607 515.734Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler9-27 -1.766.836 -1.121.063Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler9-27 2.226.443 1.636.797Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 -3.024.148 -38.452Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler8.415 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.626.999 -40.310.291Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-2.594 -2.350Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-982.261 691.831İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6-9 436.512 -2.683İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -1.418.773 694.514Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler123.101 -118.102İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 123.101 -118.102Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 1.885.583 -166.984Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -138.501 -581.382Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.272.517 3.668.606İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6-9 753.368 612.235İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 519.149 3.056.371Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 354.522 194.465Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-75.835 0Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-75.835 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.849.689 -42.956.046İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6-10 2.943.665 -44.218.979İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 1.906.024 1.262.933Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13 -1.536.941 -1.603.098İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-122.281 562.769Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)22 -122.281 562.769Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.476.750 -48.824.180Ödenen Faiz9-27 -1.277.292 -1.197.615Alınan Faiz9-27 590.452 532.614Vergi İadeleri (Ödemeleri)-460 -416YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-99.829 -297.336Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -99.829 -297.336Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-99.829 -297.336FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.137.855 53.843.684Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.911.439 53.843.684Kredilerden Nakit Girişleri4.911.439 53.843.684Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.733.239 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -2.733.239 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-40.345 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.126.024 4.056.751Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.371.892 -2.458.678NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)245.868 1.598.073DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ429.551 330.213DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ675.419 1.928.286Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 675.419 429.551Finansal Yatırımlar8 154.740 152.146Ticari Alacaklar9 23.684.643 23.467.850İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-9 18.922.340 19.800.701İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 4.762.303 3.667.149Diğer Alacaklar10 614.070 737.171İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 614.070 737.171Stoklar12 3.553.803 5.439.386Peşin Ödenmiş Giderler13 2.144.136 2.010.640İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 68.208 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 2.075.928 2.010.640Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 0 0Diğer Dönen Varlıklar22 251.159 128.878ARA TOPLAM31.077.970 32.365.622Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar30 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR31.077.970 32.365.622DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10 174.031 174.031İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 174.031 174.031Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 7.065.000 7.065.000Maddi Duran Varlıklar15 307.472.889 319.098.240Arazi ve Arsalar15.373.842 15.373.842Binalar286.615.476 297.849.344Tesis, Makine ve Cihazlar771.693 900.045Taşıtlar263.076 285.566Mobilya ve Demirbaşlar842.675 916.821Özel Maliyetler3.606.127 3.772.622Kullanım Hakkı Varlıkları34.173 59.033Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 14.655.548 15.403.961İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar14.586.420 15.331.097Diğer Haklar69.128 72.864Peşin Ödenmiş Giderler13 5.739 734İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.739 734TOPLAM DURAN VARLIKLAR329.407.380 341.800.999TOPLAM VARLIKLAR360.485.350 374.166.621KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 14.086.414 12.767.409İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 14.086.414 12.767.409Banka Kredileri8 14.027.092 12.676.157Kiralama İşlemlerinden Borçlar59.322 91.252Ticari Borçlar9 22.303.396 22.207.263İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-9 403.280 319.678İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 21.900.116 21.887.585Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 1.194.279 839.757Diğer Borçlar10 51.977.303 48.546.158İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-10 31.715.458 30.190.337İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 20.261.845 18.355.821Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler217.113 292.948Diğer Sözleşme Yükümlülükleri217.113 292.948Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 4.602.143 6.139.084Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 568.955 3.674.015Kısa Vadeli Karşılıklar20-21 14.457.418 14.401.018Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 424.024 367.624Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 14.033.394 14.033.394ARA TOPLAM109.407.021 108.867.652TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER109.407.021 108.867.652UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar38.809.735 37.982.470İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar38.809.735 37.982.470Banka Kredileri38.809.735 37.982.470Diğer Borçlar10 26.710.919 25.292.375İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 24.866.624 23.448.080İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6-10 1.844.295 1.844.295Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler3.625.238 3.625.238Diğer Sözleşme Yükümlülükleri3.625.238 3.625.238Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 652.306 652.306Uzun Vadeli Karşılıklar21 1.026.716 985.413Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 1.026.716 985.413Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 2.665.427 2.584.515TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER73.490.341 71.122.317TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER182.897.362 179.989.969ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar177.587.988 194.176.652Ödenmiş Sermaye23 75.350.000 75.350.000Geri Alınmış Paylar (-)23 -2.051.949 -2.051.949Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 112.832 112.832Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi5.246.719 5.246.719Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)58.983.803 59.236.255Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)58.983.803 59.236.255Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)59.596.128 59.826.583Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-612.325 -590.328Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)37.332.938 43.528.909Yabancı Para Çevrim Farkları37.332.938 43.528.909Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.968.274 2.968.274Yasal Yedekler23 2.968.274 2.968.274Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 10.016.067 12.130.857Net Dönem Karı veya Zararı23 -10.370.696 -2.345.245TOPLAM ÖZKAYNAKLAR177.587.988 194.176.652TOPLAM KAYNAKLAR360.485.350 374.166.621Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 61.375.805 -429.763 36.278.743 2.968.274 23.813.459 -13.192.351 189.471.769 0 189.471.769Transferler-13.192.351 13.192.351Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-111.495 5.636.584 -11.501.442 -5.976.353 0 -5.976.353Dönem Karı (Zararı)-11.501.442 -11.501.442 0 -11.501.442Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-111.495 5.636.584 5.525.089 0 5.525.089Dönem Sonu Bakiyeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 61.375.805 -541.258 41.915.327 2.968.274 10.621.108 -11.501.442 183.495.416 0 183.495.416Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 59.826.583 -590.328 43.528.909 2.968.274 12.130.857 -2.345.245 194.176.652 0 194.176.652Düzeltmelerden Sonraki Tutar75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 59.826.583 -590.328 43.528.909 2.968.274 12.130.857 -2.345.245 194.176.652 0 194.176.652Transferler-230.455 -2.114.790 2.345.245Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-21.997 -6.195.971 -10.370.696 -16.588.664 0 -16.588.664Dönem Karı (Zararı)-2.345.245 -10.370.696 -12.715.941 0 -12.715.941Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-21.997 -6.195.971 -6.217.968 0 -6.217.968Dönem Sonu Bakiyeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 59.596.128 -612.325 37.332.938 2.968.274 10.016.067 -10.370.696 177.587.988 0 177.587.988Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-10.370.696 -11.501.442DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-21.997 -111.495Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -28.201 -142.942Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.204 31.447Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21-31 6.204 31.447Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-6.195.971 5.636.584Yabancı Para Çevrim Farkları-6.195.971 5.636.584Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)23 -6.195.971 5.636.584DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.217.968 5.525.089TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.588.664 -5.976.353Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-16.588.664 -5.976.353http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850215BIST